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La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial registró una suba interanual del 32,6%. Esparcimiento, vivienda y servicios básicos encabezaron los aumentos del mes, mientras que las verduras tuvieron fuertes incrementos dentro de los alimentos.

13 de noviembre 2026 · 10:45hs
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La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

La inflación en la provincia de Santa Fe fue del 2,2% en octubre de 2026, según el último informe difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6%.

El dato de octubre mostró una aceleración respecto de septiembre, cuando la inflación provincial había sido del 1,6%. Así, el índice volvió a superar la barrera del 2% mensual, luego de dos meses consecutivos con registros inferiores.

Inflación en Santa Fe: cuáles fueron los rubros que más aumentaron en octubre

Al analizar el comportamiento de los distintos capítulos que componen la canasta del IPC, Esparcimiento encabezó los aumentos de octubre, con una suba del 4%. En segundo lugar se ubicó Vivienda y servicios básicos, con un incremento del 3,1%.

Por encima o en línea con el nivel general también se ubicaron Educación, con el 2,2%, mientras que Alimentos y bebidas, Atención médica y gastos para la salud, Transporte y comunicaciones y Otros bienes y servicios registraron aumentos del 2%.

Por debajo del promedio provincial quedaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 1,9%, e Indumentaria, que presentó la menor variación del mes, con el 1,4%.

Alimentos: las verduras registraron los mayores aumentos

Dentro del capítulo de Alimentos y bebidas, que tuvo una suba general del 2%, el comportamiento de los precios mostró diferencias importantes entre los productos relevados.

Las verduras encabezaron los incrementos, con una variación del 16,3% en octubre. En particular, la papa aumentó un 29,5% y la cebolla un 23,3%. También se registraron subas en los huevos (4,8%), las naranjas (4,6%), el arroz (3,8%) y la harina de trigo común (3,3%).

En contrapartida, algunos alimentos registraron bajas durante el mes. Entre ellos se destacaron la banana, con una caída del 11,8%; la lechuga, con el 14,5%; y el yogur firme, que bajó un 3,9%.

En el rubro de las carnes, los movimientos fueron más moderados. El asado aumentó un 0,5%, la nalga subió un 1,3%, mientras que la carne picada especial bajó un 1,7% y el pollo entero registró una disminución del 0,6%.

• LEER MÁS: La inflación volvió a subir en octubre: fue del 2,2% y acumuló un 33,1% en los últimos doce meses

La inflación acumulada y la variación interanual

El informe del IPEC también permitió observar la evolución de los precios durante los primeros diez meses de 2026. Entre diciembre de 2025 y octubre de este año, el nivel general acumuló un incremento del 26,3%.

En la comparación interanual, es decir, respecto de octubre de 2025, la inflación llegó al 32,6%.

Entre los capítulos con mayores aumentos interanuales se destacaron Vivienda y servicios básicos, con el 44,7%, seguido por Alimentos y bebidas y Educación, ambos con el 35,4%. También sobresalieron Atención médica y gastos para la salud, con el 34,4%, y Transporte y comunicaciones, con el 31,5%.

En tanto, Indumentaria mostró el menor incremento interanual, con el 11,5%.

Los datos corresponden al relevamiento del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), que realiza un seguimiento mensual de aproximadamente 22.400 precios en alrededor de 1.000 establecimientos comerciales de la provincia de Santa Fe.

Inflación Santa Fe octubre
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