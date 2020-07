Colón, expectante: Montiel cada vez más cerca de Europa

Gonzalo Montiel parece ser el jugador a irse de River en un futuro cercano. Son varios los clubes del exterior que lo tienen en carpeta e incluso el West Ham ya hizo hace un tiempo una oferta por él, en tanto que también hay otros equipos de Europa que están tras sus pasos. Vale recordar que Marcelo Gallardo apuntó a Alex Vigo, de Colón, para reemplazarlo.

El Muñeco Gallardo desea retener a Vigo como sea aunque todo parece suponer que el lateral continuará su carrera en Europa. El Schalke 04, la Roma, el Torino, Valencia o Betis son solo algunos de los clubes que ya preguntaron o sondearon al defensor que podría dar el salto. Vignatti y el mismo Vigo reconocieron hace un timepo el contacto con River.

"Gonzalo piensa por edad que es el momento de dar el salto a Europa", sostuvo hoy su representante Marcelo Carracedo dando un panorama de las intenciones del joven futbolista, que podría ser reemplazado por Vigo, surgido futbolísticamente de Colón. Además, aseguró que "alguna oferta va a venir, hay que tener paciencia".

Carracedo explicó también que "es fundamental que (Montiel) vaya a una de las ligas importantes: es joven y está en el círculo de la Selección".

alex vigo.jpg Alex Vigo, de Colón, es seguido de cerca por River en caso que Montiel sea vendido a Europa.

En diálogo con La Oral Deportiva, dio detalles de los ofrecimientos que podrían llegar por más de 10 millones de dólares por el jugados y sostuvo que "si viene una oferta así tanto el club como el jugador no la puede dejar pasar."

El representante del defensor aclaró igualmente que en caso de no darse una venta en este mercado, no habrá problemas para que renueve su contrato que vence en junio del año próximo. "No existe ninguna especulación al respecto. Él está feliz en River, es su casa", cerró.