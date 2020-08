Colón: Fernando Zuqui y el gran interrogante sobre su futuro

Fernando Zuqui volvió a referirse a la pandemia del Covid-19 en diálogo con TNT Sports y lanzó: "Estuve haciendo la cuarentena en Santa Fe hasta el 30 de Junio porque tenía contrato con Colón, pero después me vine para Mendoza a esperar que esto pase. La verdad que fueron muchos meses encerrado, entrenando en casa, no es fácil pero tampoco queda otra. Ahora trato de disfrutar este tiempo con mi familia y salir solo cuando nos habilitan".

Los días de cuarentena de Fernando Zuqui en su Mendoza natal están llegando al final ya que el volante, luego de que su contrato con Colón finalizara el pasado 30 de junio, deberá presentarse el próximo lunes en el predio de Estudiantes de La Plata y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Al ser consultado por esta cuestión, Zuqui fue claro y respondió: "En los próximos días tengo que viajar y presentarse en City Bell para entrenar. Ya me hice el hisopado acá en Mendoza y ya mandé los resultados a La Plata. Así que espero la autorización para poder viajar".

Zuqui.png Fernando Zuqui, tras su paso por Colón, analiza para su futuro volver a Estudiantes o emigrar a Turquía.

Ante los rumores que lo ubican en el fútbol de Turquía, el exjugador de Colón no dudó y respondió: "Por ese tema habla mi representante, yo solo sé que soy jugador de Estudiantes y tengo la cabeza puesta en presentarme a entrenar la próxima semana y estar a disposición del cuerpo técnico. Todavía no hablé con Desábato -DT Estudiantes- recién cuando nos presentemos vamos a charlar y ver cómo me piensa utilizar y recién ahí definire mi futuro. La verdad que es un club muy lindo y estoy muy contento de volver". Por último, el volante se refirió a la construcción del nuevo estadio y dijo: "Ojalá pueda jugar en la nueva cancha, vi fotos y la verdad es algo soñado, seguramente pronto lo pueda disfrutar".

Fernando Zuqui jugó 5 temporadas en Godoy Cruz de Mendoza. Luego de un gran rendimiento en el equipo mendocino llegó a Boca en 2016, donde jugó un total de 13 partidos. Finalmente, sin demasiado lugar en el Xeneize, en 2017 se mudó a La Plata para jugar en Estudiantes hasta 2019 alcanzando así un total de 38 partidos con la camiseta del Pincha. Hoy, después de casi dos años a préstamo en Colón, deberá volver a Estudiantes.