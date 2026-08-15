Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Sin jugar un gran partido y sufriendo en el primer tiempo, Colón fue efectivo para golear a Patronato 3-0 con goles de Agustín Toledo, Ignacio Lago y Matías Muñoz

Cuesta entender que sin jugar un gran partido Colón haya goleado. Y es que en lo futbolístico no hubo grandes diferencias, pero sí respecto a la efectividad.

Mientras el Sabalero aprovechó cada una de las ocasiones que tuvo, Patronato desperdició absolutamente todo y además se encontró con la seguridad de Matías Budiño.

Fue 3-0 para Colón que pegó en los momentos justos, al final de la primera etapa y en el comienzo del segundo, para alcanzar su segunda victoria al hilo y no perderle pisada a Ferro y Deportivo Morón.

Flojo primer tiempo y golazo de Toledo

Fue un flojo primer tiempo de Colón, al punto tal que un limitado equipo como Patronato le generó varias chances para abrir el marcador y la figura del Sabalero terminó siendo su arquero Matías Budiño.

Sin embargo, cuando se terminaban los primeros 45' y se jugaba tiempo de descuento, Agustín Toledo marcó un verdadero golazo con un remate de media distancia que se metió en el ángulo derecho.

"Agustín Toledo"



Por el golazo del jugador de Colón ante Patronato. pic.twitter.com/YsiKj1iP7h — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026

Hasta ese momento, era negocio para el elenco sabalero el empate, ya que Patronato dilapidaba todas las chances que tenía y a Colón le costaba reaccionar.

Además de las dos chances mencionadas, Patronato había tenido en los pies de Franco Soldano la posibilidad de anotar, cuando Alejo Miró tocó hacia atrás y el delantero se terminó resbalando y no pudo definir.

Y en los minutos finales, Diego Díaz arrancó por el medio, hizo pasar de largo a Federico Rasmussen y terminó rematando por encima del horizontal.

Antes el que había probado de media distancia había sido Valentín Pereyra, pero la pelota se desvió en un jugador sabalero y pasó al lado del caño izquierdo.

Cuando se jugaban 28', Iván Delfino mandó a la cancha a Jerónimo Buosi en lugar de Leandro Allende y de esta manera, Lago se volcó por izquierda y Colón atacó con dos puntas definidos.

Claramente a Colón le faltó de juego, dependiendo de lo que pudiera intentar Ignacio Lago. Pero además, retrocedió muy mal, dejando muchos espacios del medio hacia atrás que no fueron aprovechados por el elenco paranaense.

La falta de jerarquía de Patronato, la seguridad de Budiño y el golazo de Toledo, hicieron posible que Colón se vaya a los vestuarios ganando el partido, aún cuando el rival había sido superior.

Arranque demoledor para sentenciar la goleada

Y si Colón pegó en el final, ahora lo hizo en el principio del segundo tiempo para comenzar a definir la historia. Cuando se jugaban 3' Lago arrancó por izquierda sin oposición e ingresando dentro del área remató con derecha para el 2-0.

"Nacho Lago"



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Generando menos en ataque que su rival, el Sabalero era muy efectivo, haciendo pesar la enorme diferencia en cuanto a los planteles y a la situación que atraviesa el Patrón.

Pudo descontar Patronato a los 9' pero una vez más, Diaz falló, de frente al arco y sin oposición no pudo controlar un centro desde la derecha y la pelota se le fue hacia un costado.

Lo de Colón era a la inversa, llegaba y anotaba. A los 12' Lago recibió sin marcas dentro del área y metió un centro para que Matías Muñoz solo debajo del arco metiera la cabeza para el 3-0.

"Matías Muñoz"



Por el gol del jugador de Colón que le da una paliza 3 a 0 a Patronato. pic.twitter.com/BZpKsllDqS — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026

Con el partido absolutamente definido, Iván Delfino movió el banco, con el ingreso a los 18' de Ignacio Antonio en lugar de Leandro Garate, de flojo partido.

Patronato era una máquina de errar goles y a los 24' un centro rasante desde la derecha lo encontró a Walter Rueda quien debajo del arco no logró conectar y la pelota se fue por un costado.

A los 26', Delfino metió dos cambios juntos, con los ingresos de Franco García y Gabriel Risso Patrón y los que salieron fueron Marcioni y Toledo.

Y cuando se disputaban 30' el árbitro Fabrizio Llobet expulsó al marcador central Franco Meritello, quien fue al piso y le cometió falta a Lago. Pareció apresurada la tarjeta roja, más allá de la dura infracción.

Si bien quedaba un cuarto de hora para finalizar el partido y Colón jugaba 11 contra 10, pasó muy poco frente a los arcos y el Sabalero se conformó con la diferencia para sumar su segundo triunfo consecutivo.

Síntesis

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 11-Julián Marcioni, 8-Agustín Toledo, 5-Matías Muñoz, 7-Leandro Allende; 10-Ignacio Lago, 9-Leandro Garate. DT: Iván Delfino.

Patronato: 1-Alan Sosa; 4-Walter Rueda, 2-Gabriel Díaz, 6-Franco Meritello, 3-Nahuel Genez; 8-Juan Salas, 5-Augusto Picco, 10-Alejo Miró, 11-Valentín Pereyra; 7-Franco Soldano, 9-Diego Díaz. DT: Marcelo Candia.

Goles: PT 46' Agustín Toledo (C), ST 3' Ignacio Lago (C), 12' Matías Muñoz (C).

Cambios: PT 28' Jerónimo Buosi x Allende (C), ST 18' Ignacio Antonio x Garate (C), 19' Renzo Reynaga x Díaz (C), Ramón Villarreal x Miró (C), 26' Gabriel Risso Patrón x Toledo (C), Franco García x Marcioni (C), 27' Facundo Díaz x Salas (P), 37' Facundo Heredia x Soldano (P), Matías Salega x Pereyra (P).

Expulsados: ST 30' Franco Meritello (P).

Amonestados: Picco (P).

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Estadio: Brigadier López.