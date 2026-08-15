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Iván Delfino, tras el triunfo de Colón: "Fuimos superiores en el segundo tiempo y pudimos sacar la ventaja"

El entrenador de Colón analizó la goleada ante Patronato, reconoció errores en la primera mitad y destacó la reacción del equipo y la importancia de mantener la calma.

15 de agosto 2026 · 19:22hs
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Iván Delfino, tras el triunfo de Colón: Fuimos superiores en el segundo tiempo y pudimos sacar la ventaja

Colón volvió a ganar como local y sumó tres puntos importantes ante Patronato. Después del partido, Iván Delfino analizó el rendimiento del equipo, fue autocrítico con el primer tiempo y destacó la reacción mostrada en el complemento. Además, habló sobre la exigencia de los hinchas, la competencia interna y la necesidad de mejorar fuera de casa.

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De la ansiedad al control del partido

Delfino reconoció que Colón sufrió durante buena parte del primer tiempo y explicó que la ansiedad por buscar rápidamente el triunfo llevó al equipo a tomar malas decisiones. “A partir de los 20 minutos fue todo de ellos; estuvimos muy desordenados”, señaló el entrenador.

Sin embargo, el técnico destacó la reacción después del descanso. Los cambios y algunos ajustes permitieron que el Sabalero encontrara mayor tranquilidad, convirtiera rápidamente y comenzara a manejar el encuentro.

“En el segundo tiempo acomodamos un par de cosas. Pudimos convertir rápido, el equipo estuvo más aplomado y encontramos con los recambios un poco más de aire. Fuimos superiores y pudimos sacar la ventaja”, explicó Delfino.

La exigencia de Colón y el desafío de visitante

El entrenador también se refirió a la presión que existe alrededor del equipo y pidió mantener la calma durante los partidos. Consideró que los jugadores deben confiar más en lo trabajado y evitar entrar en la ansiedad de querer definir los encuentros rápidamente.

Además, Delfino asumió la responsabilidad por las decisiones tácticas que no funcionaron durante la primera mitad y remarcó la importancia de tener a todo el plantel preparado para afrontar una competencia extensa.

De cara a los próximos partidos, el DT confirmó que Alan Bonansea y Federico Lértora tienen posibilidades de estar disponibles, mientras que Darío Sarmiento continúa recuperándose de su lesión.

Por último, Delfino valoró los seis puntos obtenidos como local, pero dejó claro que ahora Colón deberá demostrar su fortaleza fuera de Santa Fe. “Tenemos que reafirmar eso de visitante”, sostuvo el entrenador, que apuesta a seguir mejorando para mantenerse en la pelea.

Colón Iván Delfino
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