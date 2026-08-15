Colón goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo. La figura del equipo sabalero fue Ignacio Lago y el podio lo completaron Matías Budiño y Agustín Toledo

El uno por uno de Colón en la goleada ante Patronato.

Matías Budiño (7): La figura de Colón en el primer tiempo, con un par de muy buenas atajadas evitó el gol de Patronato. Segundo partido que mantiene la valla invicta.

Mauro Peinipil (5): Discreto partido, levantó un poco en el segundo tiempo, de todos modos tiene que ser más determinante en los metros finales.

Pier Barrios (4): Flojo partido no se mostró seguro y en el primer tiempo quedó varias veces mal parado. Lo termina ayudando la inoperancia de los delanteros de Patronato.

Federico Rasmussen (4): Cometió un grave error jugando una pelota para atrás que pudo terminar en gol de Patronato. Y cuando lo encararon en la primera etapa, sufrió, quedando desacomodado en varias acciones.

Facundo Castet (4): En el primer tiempo, Patronato atacó y complicó mucho por su sector, una vez más, demostró falta de solidez para cuidar su lateral.

Julián Marcioni (5): Discreto partido, insinuó más de lo que concretó. Algunas apariciones por derecha, para inquietar al rival, pero le faltó mayor resolución.

Agustín Toledo (7): Marcó un golazo con un remate de media distancia que le sirvió al equipo para encaminar la goleada. Aportó dinámica y despliegue en la zona media.

Matías Muñoz (6): Marcó el tercer gol con una buena aparición dentro del área. En el primer tiempo le costó hacer pie, pero mejoró con el correr de los minutos.

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Leandro Allende (4): Fue reemplazado antes de la media hora, en los minutos que jugó no pudo desequilibrar por el carril izquierdo y le costó en el retroceso.

Ignacio Lago (9): La gran figura de Colón, marcó un gran gol para comenzar a definir el partido y asistió a Muñoz en el tercero. Por otra parte, hizo expulsar a Meritello y cada vez que encaró marcó diferencias.

Leandro Garate (4): Flojo partido, estuvo lejos del gol, perdió mucho más de lo que ganó y pasó desapercibido. Terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo.

Jerónimo Buosi (5): No marcó, pero mostró mayor despliegue que Garate, intentó asociarse y jugar de espaldas, buscando aprovechar los espacios que dejaba el rival.

Ignacio Antonio (5): Ingresó con el partido absolutamente definido. Y eso hizo que tuviera minutos en cancha, en los que jugó con comodidad y haciendo la simple.

Franco García (-): No logró aprovechar los espacios que dejaba Patronato. Encaró en algunas ocasiones con pelota dominada, pero no resolvió de la mejor manera.

Gabriel Risso Patrón (-): Volvió a sumar minutos después de algunos partidos en donde no era tenido en cuenta. Se paró como carrilero por izquierda.