Matías Budiño (7): La figura de Colón en el primer tiempo, con un par de muy buenas atajadas evitó el gol de Patronato. Segundo partido que mantiene la valla invicta.
El uno por uno de Colón en la goleada ante Patronato
Colón goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo. La figura del equipo sabalero fue Ignacio Lago y el podio lo completaron Matías Budiño y Agustín Toledo
Por Ovación
Mauro Peinipil (5): Discreto partido, levantó un poco en el segundo tiempo, de todos modos tiene que ser más determinante en los metros finales.
Pier Barrios (4): Flojo partido no se mostró seguro y en el primer tiempo quedó varias veces mal parado. Lo termina ayudando la inoperancia de los delanteros de Patronato.
Federico Rasmussen (4): Cometió un grave error jugando una pelota para atrás que pudo terminar en gol de Patronato. Y cuando lo encararon en la primera etapa, sufrió, quedando desacomodado en varias acciones.
Facundo Castet (4): En el primer tiempo, Patronato atacó y complicó mucho por su sector, una vez más, demostró falta de solidez para cuidar su lateral.
Julián Marcioni (5): Discreto partido, insinuó más de lo que concretó. Algunas apariciones por derecha, para inquietar al rival, pero le faltó mayor resolución.
Agustín Toledo (7): Marcó un golazo con un remate de media distancia que le sirvió al equipo para encaminar la goleada. Aportó dinámica y despliegue en la zona media.
Matías Muñoz (6): Marcó el tercer gol con una buena aparición dentro del área. En el primer tiempo le costó hacer pie, pero mejoró con el correr de los minutos.
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Leandro Allende (4): Fue reemplazado antes de la media hora, en los minutos que jugó no pudo desequilibrar por el carril izquierdo y le costó en el retroceso.
Ignacio Lago (9): La gran figura de Colón, marcó un gran gol para comenzar a definir el partido y asistió a Muñoz en el tercero. Por otra parte, hizo expulsar a Meritello y cada vez que encaró marcó diferencias.
Leandro Garate (4): Flojo partido, estuvo lejos del gol, perdió mucho más de lo que ganó y pasó desapercibido. Terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo.
Jerónimo Buosi (5): No marcó, pero mostró mayor despliegue que Garate, intentó asociarse y jugar de espaldas, buscando aprovechar los espacios que dejaba el rival.
Ignacio Antonio (5): Ingresó con el partido absolutamente definido. Y eso hizo que tuviera minutos en cancha, en los que jugó con comodidad y haciendo la simple.
Franco García (-): No logró aprovechar los espacios que dejaba Patronato. Encaró en algunas ocasiones con pelota dominada, pero no resolvió de la mejor manera.
Gabriel Risso Patrón (-): Volvió a sumar minutos después de algunos partidos en donde no era tenido en cuenta. Se paró como carrilero por izquierda.