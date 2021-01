Colón ganó y se metió en 16avos de la Copa Argentina

En los primeros minutos del partido se suponía que fuera Colón el que tuviera la iniciativa, sin embargo Cipoletti no elegía refugiarse atrás sino que intentaba cortar los circuitos de juego en la zona media. Y a partir de la presión recuperaba el balón y generaba algunos tiros libres como para llegar al área rojinegra.

Y justamente con ese argumento trataba de inquietar a Colón. Por su parte, el sabalero con un esquema más tradicional, apostaba por cuatro futbolistas de ataque buscando explotar la velocidad de Facundo Farías y Tomás Chancalay. Sumado al Pulga Rodríguez algo más retrasado y Tomás Sandoval como referente de área.

Por ello, en el primer cuarto de hora el partido era muy parejo, con cierto dominio del balón por parte del elenco que milita en el Federal A. Pasaba muy poco frente a los arcos, porque Rodríguez no entraba en partido y a los extremos no les llegaba el balón.

Pero luego del primer cuarto de hora, Colón comenzó a manejar la pelota y Cipoletti se retrasó demasiado. El Sabalero lateralizaba mucho, pero le costaba entrar al área, ya que el rival se agrupaba con mucha gente. El partido era deslucido y sin emociones, ya que no existían las chances de gol.

A los 28' se produjo la primera aproximación de Colón con un centro desde la derecha de Alex Vigo que encontró la cabeza de Sandoval. Pero el cabezazo fue débil y le faltó dirección, por lo cual Nicolás Caprio contuvo sin inconvenientes.

Colón insinuaba algo más, pero no acertaba en el último pase. Llegaba con facilidad hasta tres cuartos de cancha pero allí comenzaban sus problemas. Porque el Pulga no estaba preciso, ni tampoco los de arriba. Farías no lograba desequilibrar en el mano a mano como así tampoco Chancalay.

De esta manera y con un flojísimo primer tiempo, el 0-0 era el resultado que se merecían ambos equipos por haber hecho tan poco. Ninguno logró prevalecer sobre el otro y por eso Burián y Caprio ni transpiraron, ya que no debieron intervenir.

El segundo tiempo arrancó de manera similar,con imprecisiones y con Colón queriendo algo más. La primera que tuvo el Sabalero fue un remate de Luis Rodríguez a los 7' que se fue desviado pese a la estirada de Caprio. Pero al menos se trató de un disparo al arco.

Y a los 9' llegó la más clara, pese a que Tomás Chancalay llegó exigido y remató ante la rápida salida de Caprio quien logró contener el balón y en el rebote terminó despejando con el pie. El Sabalero comenzaba a encontrar más espacios en la defensa rionegrina.

Pero pese al dominio de Colón, el elenco conducido por Gustavo Raggio llegó por primera vez a los 13' con un centro desde la izquierda.No logró cortar Yeiler Góez, no despejó Gonzalo Escobar y en consecuencia de arremetida cabeceó Daian García y la pelota se fue cerca del arco rojinegro.

Ahora sí el partido era más entretenido, ya que comenzaban a aparecer los espacios y el Sabalero generaba mayor peligro. Fue así que a los 15' estuvo cerca de abrir el marcador. De tiro libre le pegó el Pulga al primer palo y fue muy buena la respuesta de Caprio para enviar el balón al córner.

Sin embargo, luego de esas acciones de peligro, el partido volvió a a ser deslucido con muchas imprecisiones. Pero a los 37' Rodrigo Aliendro se animó a probar de lejos y su remate se desvió en el defensor Manuel Berra descolocando a Caprio para establecer el 1-0.

https://twitter.com/Copa_Argentina/status/1349901104767787010 ¡Mirá el gol de Rodrigo Aliendro!



Con su tanto, @ColonOficial venció a @ClubCipolletti y pasó a 16avos de Final #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/9lMADzjLvY — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) January 15, 2021

Ese gol terminó de definir el pleito, ya que a los pocos minutos se fue expulsado el defensor Jara y Cipoletti se quedó con 10 hombres. No obstante, en tiempo de descuento Berra remató desde afuera del área y el balón fue controlado por Burián para asegurar el pasaje a los 16avos de la Copa Argentina.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 13-Alex Vigo, 2-Bruno Bianchi, 3-Gonzalo Piovi, 31-Gonzalo Escobar; 12-Tomás Chancalay, 29-Rodrigo Aliendro, 8-Yeiler Góez y 35-Facundo Farías; 10-Luis Rodríguez y 32-Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.

Cipolletti: 1-Nicolás Caprio; 4-Matías Carrera, 6-Manuel Berra, 2-Damián Jara, 3-Leandro Wagner; 7-Braian Meza, 5-Iván Silva, 8-Lucas Mellado, 11-Ezequiel Ávila; 10-Daian García y 9-Enzo Romero. DT: Gustavo Raggio.

Goles: ST 37' Rodrigo Aliendro (C).

Cambios: ST 21' Diego Aguirre x Ávila (CR), Lautaro Villegas x Romero (CR), 27' Eric Meza x Escobar (C), Santiago Pierotti x Chancalay (C), 31' Fernando Pettinaroli x García (CR), 40' Nicolás Iachetti x Silva (CR), 41' Brian Farioli x Farías (C).

Amonestados: Escobar, Sandoval y Bianchi (C), Jara y Pettinaroli (CR).

Expulsados: Jara (CR).

Estadio: Presbítero Grella.

Árbitro: Andrés Gariano.