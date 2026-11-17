La eliminación del Clausura dejó a Leonardo Madelón en una posición incómoda en Unión. Su continuidad ya no reúne consenso pleno.

La eliminación de Unión en el Torneo Clausura dejó a Leonardo Madelón frente a uno de los momentos más delicados desde que inició su actual ciclo. El entrenador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y, por ahora, cuenta con el respaldo de los principales responsables de la conducción futbolística del club. Sin embargo, el cierre de la temporada expuso un desgaste que ya no puede disimularse.

El balance tiene distintos aspectos para analizar. Por un lado, Madelón debió afrontar la salida de futbolistas que habían sido importantes en la estructura del equipo, como Maizon Rodríguez, Mateo Del Blanco, Rafael Profini y Mauro Pittón. A eso se sumó la grave lesión de Lautaro Vargas, titular desde el regreso del técnico en 2025. La reconstrucción del equipo y la búsqueda de alternativas no resultaron sencillas: el recambio le costó más de lo esperado y Unión perdió parte de la identidad que había conseguido consolidar.

El propio entrenador había marcado, después del triunfo frente a Lanús por 2-1 en Santa Fe, que uno de los objetivos era conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo tampoco pudo alcanzar los octavos de final del Clausura. La victoria ante Vélez y el buen cierre como local no alcanzaron para cambiar el desenlace de una campaña que tuvo una recuperación, pero no la arremetida necesaria para meterse entre los mejores.

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Ahora, el plantel continúa trabajando en el predio Casa Unión, aunque ya sin competencia oficial en el horizonte. La actividad se extenderá hasta el 27 de noviembre, antes del comienzo de las vacaciones. El reencuentro está previsto para el 26 de diciembre, cuando comenzará la preparación para la próxima temporada.

Un respaldo que ya no es unánime en Unión

En la dirigencia hay distintas miradas sobre el futuro del entrenador. Algunos consideran que el ciclo está cumplido, pero esa postura no es la que sostienen quienes integran la Subcomisión de Fútbol ni el presidente Luis Spahn, quienes avalan su continuidad.

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De todos modos, Madelón llega al final del año sin el consenso dirigencial que supo tener y con un evidente desgaste ante los hinchas. El malestar se hizo sentir en el 15 de Abril, especialmente antes de los encuentros frente a Estudiantes y Vélez, aunque los triunfos como local y el empate ante Newell's en Rosario le permitieron cerrar el torneo con mejores resultados.

La discusión de fondo excede la continuidad del técnico. Unión necesita dar un salto de calidad en la conformación del plantel, pero la política deportiva que se proyecta apunta a seguir apostando por los futbolistas de las divisiones inferiores y sumar pocos refuerzos, en puestos puntuales. El desafío será encontrar jerarquía y alternativas para evitar que las bajas vuelvan a dejar al equipo sin respuestas.

El recorrido estadístico de Madelón en Unión

Los números de los partidos incluidos en el registro muestran un recorrido con rendimientos diferentes según la competencia. En la Copa Sudamericana 2025, Unión con Madelón disputó tres encuentros: no ganó ninguno, empató uno y perdió dos. En el Clausura 2025, contando la fase regular y la derrota ante Gimnasia en los octavos de final, acumuló siete victorias, seis empates y cuatro caídas.

En el Apertura 2026, con los dos partidos de playoffs incluidos, consiguió ocho triunfos, seis igualdades y cuatro derrotas. En la Copa Argentina 2025 ganó ante Rosario Central y perdió frente a River, mientras que en la edición 2026 superó a Agropecuario y quedó eliminado ante Independiente. Por último, en el Clausura 2026 cerró con cinco victorias, tres empates y ocho derrotas.

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El balance de esos registros es de 22 triunfos, 16 empates y 20 derrotas en 58 partidos. Una cifra que permite dimensionar el recorrido, aunque no alcanza por sí sola para explicar el desgaste actual: la eliminación, las dificultades para reemplazar piezas importantes y la falta de una clasificación internacional terminaron condicionando el cierre del año.

Madelón tendrá contrato y respaldo de la conducción, pero también una exigencia que creció: recuperar competitividad, potenciar a los juveniles y conseguir que Unión vuelva a ser un equipo con aspiraciones concretas.