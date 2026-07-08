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Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Si bien el partido entre Colón y Central Norte se había programado para las 16, se jugará a las 15.30 con el arbitraje de Maximiliano Macheroni

Ovación

Por Ovación

8 de julio 2026 · 09:36hs
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Maximiliano Macheroni fue designado para dirigir el partido entre Colón y Central Norte.

Maximiliano Macheroni fue designado para dirigir el partido entre Colón y Central Norte.

Después de más de un mes, Colón vuelve a jugar en condición de local. Y es que el último partido en el Brigadier López fue el 7 de junio ante Ciudad Bolívar.

Y este domingo, desde las 15.30, el elenco sabalero recibirá a Central Norte. Respecto al horario, se adelantó media hora, ya que en un primer momento se había estipulado que se jugaría a las 16.

Pero además, ya está confirmado el árbitro de dicho encuentro y será Maximiliano Macheroni, acompañado por el asistente 1 Matías Bianchi, el asistente 2 Daniel Zamora y el cuarto árbitro será Leandro Villanueva.

Los antecedentes de Colón con Macheroni

Las estadísticas indican que Maximiliano Macheroni dirigió en dos ocasiones a Colón, sumando el elenco sabalero una victoria y una derrota.

El triunfo fue en el actual torneo, cuando en el Brigadier López, el equipo rojinegro venció a All Boys por 3-2 y la derrota se dio en 2025, cuando en condición de visitante cayó 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto.

Colón Central Norte Maximiliano Macheroni
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