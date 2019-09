Colón con la cabeza en la Copa, regaló un tiempo y perdió con Lanús 3-2

Colón jugó pensando en la Copa y sufrió otra derrota en la Superliga. El equipo regaló un tiempo, en donde fue vapuleado por Lanús y la reacción del segundo tiempo no le terminó alcanzando para sumar una nueva caída en condición de visitante (acumula 16 partidos sin ganar con 12 derrotas y cuatro empates).

El Rojinegro tuvo el peor arranque ya que a los 3' perdía por un grosero error de Lucas Acevedo quien falló en el cálculo al intentar rechazar un pelotazo largo y Lautaro Acosta le ganó en velocidad para ceder a Carlos Auzqui quien con todo el arco a su disposición estableció el 1-0.

Pese a la ventaja inicial el Granate siguió yendo y mostrándose muy superior al Sabalero que no hacía pie en el medio y que en defensa ofrecía todo tipo de ofertas para que el local aumantara el marcador.

A los 9' Marcelino Moreno en una maniobra individual remató por encima del horizontal y segundo después un cabezazo de Auzqui se fue al lado del caño derecho del arco rojinegro.

Mientras que a los 11' Moreno se perdió un gol increíble con todo el arco de frente remató cruzado y la pelota se fue desviada. Lanús era un vendaval y Colón un verdadero horror.

Por eso, no extrañó en absoluto que a los 13' el equipo local se pusiera 2-0 con un tiro libre ejecutado por Lautaro Valenti que contó con la complicidad de Leonardo Burián quien se tiró tarde para intentar controlar el remate del marcador central en lo que resultó una jugada preparada.

Lanús observando todas las facilidades que Colón le otorgaba siguió buscando más goles y a los 18' casi convierte José Sand pero su remate dentro del área fue neutralizado por Acevedo quien envió el balón al córner.

Se equivocó Franco Quiroz, derribó a Auzqui dentro del área y Darío Herrera no dudó marcando la pena máxima. Se hizo cargo Pepe Sand con un remate esquinado que no pudo atajar el Cachorro Burián y a los 20' el Rojinegro caía de manera estrepitosa por 3-0.

Embed #Superliga | El gol del inagotable Pepe Sand para el 3 a 0 ante #Colon a los 20’ del PT pic.twitter.com/M6IoGyORNA — Futbolistas en Auge (@FUTBOLENAUGE) 22 de septiembre de 2019

Indudablemente el Sabalero estaba con la cabeza en el partido del jueves ante el Atlético Mineiro y eso se notó desde el inicio. Sino no se explica tamaña pasividad dentro del campo de juego. Si bien era un equipo alternativo, los futbolistas que salieron a jugar el cotejo muchos de ellos son de trayectoria y hasta hace poco algunos eran titulares.

Después de los tres goles el Granate bajó el ritmo y Colón trató de buscar el descuento, pero nunca lo hizo desde la convicción, sino más bien que fue por inercia. No generó situaciones claras y en el final estuvo cerca de irse a los vestuarios con una ventaja aún mayor ya que a los 43' Leonel Di Plácido estrelló su remate en el travesaño.

Fue un primer tiempo realmente espantoso el que jugó Colón, hacía mucho tiempo que no se advertía en el fútbol argentino una superioridad tan manifiesta de un equipo a otro en la máxima categoría.

Sin embargo, Colón reaccionó en el inicio del segundo tiempo y a los 2' descontó con un fuerte remate de Nicolás leguizamón desde los 12 pasos luego de una infracción de Sand a Celis dentro del área.

Se advirtió una mejora en esos minutos, ya que pudo convertir el segundo pero el remate de Mauro Da Luz se fue desviado y antes Leguizamón anticipó a Muñoz pero el arquero Agustín Rossi logró atrapar el balón.

En esos cinco minutos Colón hizo mucho más que en los primeros 45' en donde casi no pateó al arco. Y pudo descontar una vez más a los 22' con un furibundo disparo de Tomás Chacalay ingresando al área que Rossi desvió y el balón luego rebotó en el travesaño.

Pablo Lavallén movió el banco, hizo ingresar a Gabriel Esparza y se produjo el debut de Brian Farioli. Lamó la atención la salida de Leguizamón y antes se fue lesionado Celis con un problema en la rodilla.

Parecía que el encuentro estaba definido, pero Lanús seguía con el freno de mano puesto y por eso a los 34' Matías Fritzler cumplió con la ley del ex y con un remate cruzado al palo derecho puso el impensado 3-2.

Lo fue a buscar el Rojinegro en los minutos finales pero no le alcanzó. Perdió pero al menos dejó una imagen más digna luego de lo que fue el papelón del primer tiempo en donde pudo sufrir una catástrofe.

De todos modos, lo importante es lo del jueves, si bien sigue comprometido con la zona del descenso, la realidad indica que todo el mundo Colón tiene como objetivo la revancha ante el Atlético Mineiro.

Síntesis

Lanús: 1-Agustín Rossi; 26-Leonel Di Plácido, 6-Ezequiel Muñoz, 30-Lautaro Valenti y 21-Nicolás Pasquini; 14-Lucas Vera, 19-Facundo Quignón y 10-Marcelino Moreno; 28-Carlos Auzqui, 9-José Sand y 7-Lautaro Acosta. DT:Luis Zubeldía.

Colón: 1-Leonardo Burián; 18-Gastón Díaz, 2-Lucas Acevedo, 15-Damián Schmidt y 16-Franco Quiroz; 23-Cristian Bernardi, 5-Matías Fritzler, 11-Guillermo Celis y 12-Tomás Chancalay; 7-Mauro Da Luz, 9-Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.

Goles: PT 3' Carlos Auzqui (L), 13' Lautaro Valenti (L), 20' José Sand (L), ST 2' Nicolás Leguizamón (C), 34' Matías Fritzler (C).

Cambios: ST 0' Gabriel Carrasco x Pasquini (L), 10'Santiago Pierotti x Celis (C), 24' Gabriel Esparza x Leguizamón (C), 31' Brian Farioli x Chancalay (C), 37' Tomás Belmonte x Auzqui (L), 40' Pedro De La Vega x Moreno (L).

Amonestados: Auzqui (L); Celis, Fritzler y Quiroz (C).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Ciudad de Lanús (Néstor Díaz Pérez).