Uno Santa Fe | Colón | Colón

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

El elenco sabalero perdió 2-0 ante Godoy Cruz y de esta manera, obtuvo una estadística que agudiza la crisis deportiva

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 11:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Por primera vez en el torneo

Por primera vez en el torneo, Colón cosechó tres derrotas consecutivas.

Transcurridas 29 fechas del Torneo de la Primera Nacional, la realidad indica que la derrota de Colón ante Godoy Cruz por 2-0 significó un golpe duro para el Sabalero, que además alcanzó una marca negativa inédita en la competencia.

Por primera vez Colón perdió tres partidos al hilo

Y tiene que ver, con que por primera vez el elenco rojinegro obtuvo tres derrotas consecutivas. La racha arrancó con la caída por 1-0 contra Racing de Córdoba y continuó con el 2-1 ante Deportivo Morón y el 2-0 frente a Godoy Cruz.

Anteriormente, Colón había perdido dos partidos al hilo, que fueron en condición de visitante ante Ferro por 2-0 y en el Brigadier López ante Chaco For Ever 1-0.

LEER MÁS: Colón perdió la brújula en el momento menos indicado

Casualmente, luego de perder ante el equipo chaqueño, la dirigencia sabalera decidió despedir a Ezequiel Medrán, aún cuando el entrenador dirigió su último partido en el empate ante Acassuso por 1-1.

Pero además, lo preocupante de las tres caídas, tiene que ver con que las últimas dos fueron ante rivales directos, que ahora están por encima del Sabalero en la tabla de posiciones.

Colón Torneo marca
Noticias relacionadas
colon tendra tres bajas obligadas ante los andes y delfino debera rearmar el equipo

Colón tendrá tres bajas obligadas ante Los Andes y Delfino deberá rearmar el equipo

moron alcanzo a ferro y es lider de la zona a: asi quedo la pelea que mira colon

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

delfino no se rinde pese al derrumbe de colon: lo vamos a encontrar

Delfino no se rinde pese al derrumbe de Colón: "Lo vamos a encontrar"

rasmussen no esquivo la crisis de colon: tenemos que salir rapidamente de esto

Rasmussen no esquivó la crisis de Colón: "Tenemos que salir rápidamente de esto"

Lo último

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Último Momento
Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

Ovación
Romina Imwinkelried por UNO 106.3: No se necesita mucho para luchar por los sueños

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: "No se necesita mucho para luchar por los sueños"

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Juegos Suramericanos: los deportistas argentinos tendrán mucha actividad en Rosario y Rafaela

Juegos Suramericanos: los deportistas argentinos tendrán mucha actividad en Rosario y Rafaela

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe