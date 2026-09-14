La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

El elenco sabalero perdió 2-0 ante Godoy Cruz y de esta manera, obtuvo una estadística que agudiza la crisis deportiva

Transcurridas 29 fechas del Torneo de la Primera Nacional, la realidad indica que la derrota de Colón ante Godoy Cruz por 2-0 significó un golpe duro para el Sabalero, que además alcanzó una marca negativa inédita en la competencia.

Y tiene que ver, con que por primera vez el elenco rojinegro obtuvo tres derrotas consecutivas. La racha arrancó con la caída por 1-0 contra Racing de Córdoba y continuó con el 2-1 ante Deportivo Morón y el 2-0 frente a Godoy Cruz.

Anteriormente, Colón había perdido dos partidos al hilo, que fueron en condición de visitante ante Ferro por 2-0 y en el Brigadier López ante Chaco For Ever 1-0.

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Casualmente, luego de perder ante el equipo chaqueño, la dirigencia sabalera decidió despedir a Ezequiel Medrán, aún cuando el entrenador dirigió su último partido en el empate ante Acassuso por 1-1.

Pero además, lo preocupante de las tres caídas, tiene que ver con que las últimas dos fueron ante rivales directos, que ahora están por encima del Sabalero en la tabla de posiciones.