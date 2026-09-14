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Colón tendrá tres bajas obligadas ante Los Andes y Delfino deberá rearmar el equipo

Colón recibirá el sábado 19 de septiembre, desde las 16.30, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional, a un Los Andes que llega en plena pelea

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 08:05hs
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Colón tendrá tres bajas obligadas ante Los Andes y Delfino deberá rearmar el equipo

Colón deberá afrontar un nuevo compromiso de la Primera Nacional con tres bajas confirmadas. El Sabalero recibirá el próximo sábado 19 de septiembre, desde las 16.30, a Los Andes en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona A, con varias piezas importantes que no podrán ser tenidas en cuenta por Iván Delfino.

Las bajas con las que se vuelve Colón desde Mendoza

Las ausencias de Mauro Peinipil y Federico Lértora se deben a acumulación de tarjetas amarillas. Ambos futbolistas llegaron al límite de cinco amonestaciones en la derrota frente a Godoy Cruz y deberán cumplir una fecha de suspensión.

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A ellos se suma Nicolás Thaller, quien vio la tarjeta roja en Mendoza en el tramo final del encuentro ante el Tomba. El defensor tampoco estará disponible, por lo que Delfino deberá realizar modificaciones obligadas, especialmente en una última línea que viene mostrando algunas dificultades.

Delfino espera por Lago y Barrios en Colón

Mientras ya conoce las tres bajas seguras, el cuerpo técnico aguardará por la evolución de Ignacio Lago y Pier Barrios, quienes no pudieron estar presentes en el partido ante Godoy Cruz debido a diferentes inconvenientes físicos.

La situación de ambos será seguida de cerca durante la semana para determinar si pueden llegar en condiciones al choque ante Los Andes. Sus recuperaciones serán importantes para Delfino, que necesita recuperar futbolistas y encontrar respuestas después de tres derrotas consecutivas.

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Colón afrontará el partido en el Brigadier López con la obligación de volver a sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El objetivo del Sabalero, luego del golpe sufrido en Mendoza, es terminar entre los cuatro primeros de la Zona A para llegar con una mejor posición al Reducido.

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