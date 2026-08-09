Barrios: "Colón necesitaba con urgencia ganar de local"

El defensor fue uno de los pilares del Sabalero en la victoria 1-0 ante San Telmo y destacó el valor de volver a ganar en el Brigadier López. Además, elogió el impacto que tuvo Iván Delfino en sus primeros días como entrenador y aseguró que el equipo debe aprovechar este envión.

Colón consiguió ante San Telmo una victoria que necesitaba para recuperar confianza y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A. En un partido cerrado y con pocas ventajas, el equipo de Iván Delfino encontró el gol a través de Ignacio Lago y pudo quedarse con tres puntos fundamentales. Después del encuentro, Pier Barrios resaltó la importancia del resultado.

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“Necesitábamos con urgencia ganar de local”, reconoció el defensor. Y agregó: “Esto nos da un envión anímico, nos da aire para lo que viene. Estamos contentos con todo el grupo y ahora hay que seguir de la misma manera”.

Un partido cerrado, como tantos en la Primera Nacional

Barrios entendió que Colón debió afrontar un encuentro acorde a las características de la categoría. San Telmo planteó un partido trabado y el Sabalero tuvo que trabajar mucho para encontrar el camino hacia el triunfo.

“Como todos los partidos que transitamos en esta categoría, se hacen parejos, se hacen duros y hoy no fue la excepción”, explicó. El defensor admitió que durante algunos pasajes el equipo no encontraba respuestas: “Parecía que no encontrábamos la forma, que no encontrábamos por dónde, pero gracias a Dios lo pudimos conseguir”.

Para Barrios, el resultado terminó siendo lo más importante: “Hoy teníamos que ganar y Colón lo hizo. Después se puede analizar un montón de cosas, pero lo importante es que lo sacamos adelante”.

El respaldo a Delfino y la ilusión de despegar con Colón

El defensor también habló sobre sus primeras sensaciones con Iván Delfino, a quien no había tenido anteriormente como entrenador. Pese al poco tiempo de trabajo, destacó rápidamente algunas características del nuevo DT.

“Ha demostrado ser un técnico muy sencillo, muy correcto, muy práctico, que le transmite mucha confianza al jugador”, afirmó Barrios. Según explicó, esa tranquilidad se trasladó rápidamente al plantel: “Han sido pocos días, pero nos ha dado esa tranquilidad y esa convicción para que salgamos hoy a la cancha y podamos demostrar por qué estamos jugando en Colón”.

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De cara a lo que viene, el defensor valoró que el próximo compromiso vuelva a ser en condición de local y con el respaldo de los hinchas. “Nos encanta jugar en esta cancha con nuestra gente porque sentimos que jugamos con un jugador más”, aseguró.

Y cerró con un deseo que resume el momento del Sabalero: “Ojalá que esto sirva y que sea un despegue para lo que viene”.