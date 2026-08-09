La reflexión de Delfino tras volver a Colón: "Hay que recuperar la confianza"

El entrenador Sabalero valoró la actitud de sus jugadores en la victoria ante San Telmo, destacó la importancia de recuperar la confianza y remarcó que su objetivo es avanzar “paso a paso” en las 12 fechas que quedan.

Iván Delfino volvió a sentarse en el banco de Colón y lo hizo con una victoria. En su regreso al club, el entrenador logró que el Sabalero derrotara 1-0 a San Telmo en el Brigadier López y, después del partido, puso el foco en la respuesta de sus futbolistas, teniendo en cuenta que asumió pocos días antes del encuentro y tuvo escaso margen para introducir modificaciones.

“Lo más importante es hacerle saber a los jugadores que esto es siempre de ellos. Este triunfo fue de ellos”, afirmó Delfino. Y agregó: “En pocos días es difícil arreglar cosas. Apelamos al orden que el equipo ya tenía y quisimos corregir algunas cositas que desde nuestro punto de vista podían mejorarlo”.

“El equipo es competitivo, no tenemos que perder la humildad”

El técnico reconoció que el partido fue trabado y que Colón tuvo dificultades para imponerse futbolísticamente, aunque valoró que después del penal convertido por Ignacio Lago aparecieron posibilidades para ampliar la diferencia.

“Creo que esto es mérito de los jugadores”, insistió Delfino, quien también marcó cuál será una de sus principales tareas en esta etapa: devolverle confianza al plantel.

En ese sentido, aseguró que pretende avanzar rápidamente en los conceptos que quiere incorporar, aunque sin perder las virtudes que ya tenía el equipo: “El equipo es competitivo, no tenemos que perder humildad, es muy competitivo y la idea es seguir mejorando”.

Delfino también se refirió a la necesidad de encontrar un futbolista que pueda conectar el mediocampo con el ataque. “Se notó eso, lo vimos todos, no lo vamos a esconder. Ese enlace está faltando entre la mitad y los de arriba”, reconoció.

Sobre la posición de Ignacio Lago, autor del gol de la victoria y una de las figuras del encuentro, el entrenador explicó que tiene antecedentes para desempeñarse en distintos sectores del ataque: “Es un jugador que creo que está capacitado para jugar por cualquier parte del campo de ataque”.

El desafío de Delfino en Colón: “Partido a partido”

El nuevo entrenador de Colón evitó comparar su trabajo con el ciclo anterior y dejó en claro que pretende construir una etapa propia. Consultado sobre si observó cambios respecto de los últimos partidos de Ezequiel Medrán, respondió con cautela.

UNO Santa Fe / José Busiemi

“No me acostumbro a hablar de lo que ya pasó y menos de un entrenador que conozco y tengo relación”, señaló. Para Delfino, la diferencia estuvo fundamentalmente en la concentración y el esfuerzo de los jugadores: “Estuvieron muy concentrados todo el partido e hicieron un desgaste físico importante”.

Además, explicó que ante San Telmo buscó especialmente orden, agresividad y atención en las segundas pelotas, debido a las características del rival.

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Con experiencia en ascensos, Delfino también fue consultado por las claves para afrontar las 12 fechas que quedan. Su respuesta fue contundente: “Buenos jugadores, buen grupo y paciencia. Eso es lo que me dio resultado a mí”.

Y sobre su regreso a Colón, descartó cualquier sentimiento de revancha por aquella primera etapa de 2024: “Esto es una nueva etapa, es un nuevo desafío. No busco revancha, busco hacer mi trabajo lo mejor posible en el club que quiero estar”.

El entrenador ya tiene la cabeza puesta en lo que viene. El partido ante San Telmo quedó atrás y ahora deberá preparar rápidamente el próximo compromiso, que será ante Patronato. “Partido a partido. No hay que entrar en una montaña similar, porque seguramente te va a dar ansiedad. Hay que subir el área de a uno, los pasos de a uno para adelante, siempre para adelante”, cerró.