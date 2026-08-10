"Yo no vine a Colón para ser perdedor y las expectativas siempre son altas"

Una vez concretado el triunfo de Colón ante San Telmo, el presidente sabalero José Alonso analizó el presente del equipo e hizo un balance de su gestión

Luego de la sufrida victoria ante San Telmo, el presidente de Colón José Alonso dialogó con la prensa y abordó diferentes temas, entre los que incluyó la llegada de Iván Delfino y la salida de Ezequiel Medrán.

En lo que refiere al rendimiento del equipo el presidente expresó: "Lo vi al principio como un poco frenado, como esperando el momento. Fue un primer tiempo difícil porque estos chicos de San Telmo son muy jóvenes y muy intensos en su recorrido. Colón tampoco podía descuidar la parte defensiva y por ese motivo se atrevió muy poco en el primer tiempo".

Para luego agregar: "En el segundo tiempo Colón salió un poquito más agresivo, con más ganas. Y cuando logró el gol, ahí se vio un Colón un poquito más relajado, inclinando un poco más la cancha y con muchas posibilidades de ampliar el marcador".

Respecto a las expectativas que tiene como dirigente, Alonso aseguró: "Siempre las expectativas son altas. Uno acá no vino para ser perdedor. Uno viene con un objetivo que todos lo sabemos. Ustedes saben que el fútbol es impredecible, que es una pasión ilógica. Hoy la gente se iba a ir de la cancha muy enojada si hubiera perdido Colón".

Y siguió: "Sin embargo, se fue aplaudiendo y alegre. Fijate cómo cambia el estado emocional por pocos minutos y por una ocasión de gol. Entonces, uno vino acá para que nuestra gente se encuentre feliz y logremos lo que merece Colón. Yo también siempre fui hincha, lo sufrí en la tribuna y lo sufrí de chico y lo sufro igual como dirigente".

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A la hora de hablar de las responsabilidades que tiene como dirigente opinó: "A mí la gente me eligió para que gestionara el club durante un periodo y que tratara de confiar en mí. Si las cosas uno no las hace bien, bueno, lamentablemente se equivoca, pero no lo hace ni con malicia ni con una actitud dolosa. Lo hace simplemente porque los errores deportivos no los maneja uno. Uno elige técnico, busca jugadores, trata de tener lo mejor para la institución, pero eso depende también un poco del azar".

Consultado por la salida de Ezequiel Medrán y como terminó la relación, el máximo directivo manifestó: "Muy bien, es un señor. De Ezequiel Medrán solo palabras de agradecimiento. Lo que pasa es que me parece que había una relación un poco más desgastada, pero en el sentido de que el equipo no estaba cumpliendo sus objetivos".

Por último y pensando en el tramo definitivo de la Primera Nacional Alonso opinó: "Ahora viene una etapa que es la segunda etapa del campeonato. Tenemos que ver dónde nos ubicamos para desde ahí luchar por el objetivo. Y bueno, yo creo que era el momento de hacer un cambio".