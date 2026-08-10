Los equipos volvieron a trabajar en el agua para completar los últimos cinco pilotes de la infraestructura. La obra ya alcanzó un 55% de avance general y se consolidó como el puente en construcción más largo de Argentina.

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: retomaron el pilotaje en el cauce del Río Salado y la obra llegó al 55% de avance

Para completar la totalidad de los pilotes que van a sostener el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé , esta semana la gestión del gobernador Pullaro continúa con las tareas de pilotaje en el cauce activo del Río Salado. La bajante esperada del río habilitó el regreso al agua en uno de los frentes más complejos de toda la obra.

Sobre esta instancia de construcción, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “volvimos al trabajo en el río: el pilotaje en el cauce es el último tramo de la infraestructura que nos faltaba completar y un hito clave para cerrar esta obra histórica. El gobernador Pullaro nos pidió no parar nunca y lo cumplimos, porque mientras esperábamos la bajante avanzamos en todos los otros frentes y hoy estamos al 55% en el puente”.

LEER MÁS: Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: instalaron la lanzadora de vigas y esperan por un experto para capacitar a los obreros

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: retomaron el pilotaje en el cauce del río Salado y la obra llegó al 55% de avance

Avance de la obra

“Con la viga lanzadora en armado y el trabajo de pilotaje sobre el cauce, los próximos meses van a mostrar un salto muy visible en el avance de la superestructura. Esta obra no para”, remarcó el ministro Enrico.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) señalaron que, con un 95 % de avance, la infraestructura del puente ya cuenta con 131 de los 136 pilotes, 130 de las 136 columnas, y 40 de los 42 cabezales, completando 40 pilas. Los pilotes y columnas restantes corresponden a las pilas ubicadas en el cauce activo, cuyo trabajo la Provincia retomó esta semana.

En este sentido, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, aportó que “en la superestructura el avance es sostenido: 144 vigas fabricadas de las 215 totales y 140 ya montadas, completando 28 vanos enteros. Las prelosas alcanzan 27 vanos y los tableros hormigonados suman 23 de los 43, con uno más previsto en los próximos días”.

“La viga lanzadora está en proceso de armado. Seguimos colgando vigas con las grúas y a un muy buen ritmo, el nuevo equipo lo vamos a usar para cuando nos toque cruzar el río", explicó Seghezzo.

Con una longitud total de 1.324 metros, la obra se convirtió en el puente en construcción más extenso de Argentina y figura entre los proyectos viales de mayor envergadura que se ejecutan actualmente en Sudamérica.

Trabajos en Santo Tomé y Santa Fe

En el acceso Santa Fe, la calzada norte tiene 300 metros de hormigón ejecutado y 150 metros de media calzada, con la rama de incorporación, sellado de juntas, cordones, veredas y calces ya completos. La calzada sur avanza con el hormigón de base en ejecución y el inicio del hormigón de calzada.

En Santo Tomé, el conducto de desagüe pluvial está completo en calle Mitre y avanza por Av. 7 de Marzo hasta Falucho. En Mitre, la subrasante y la base están finalizadas con 25 metros de calzada restantes en la segunda cuadra y la bocacalle 9 de Julio-Mitre al 75 % de avance. Entre la primera y segunda semana de agosto se prevé terminar Mitre e iniciar los trabajos en 7 de Marzo.

“Tenemos dos cabeceras activas al mismo tiempo. En Santa Fe avanzamos con el hormigón de calzada y en Santo Tomé cerramos Mitre y abrimos 7 de Marzo. La obra urbana es compleja por las interferencias de servicios, pero el ritmo es bueno”, resumió Seghezzo.