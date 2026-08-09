El uno por uno de Colón en el ajustado triunfo ante San Telmo en el Brigadier López

Colón, con un Nacho Lago determinante, le ganó a San Telmo por 1-0, en el Brigadier López, en el estreno de Iván Delfino como DT.

Colón comenzó la era de Iván Delfino con una victoria trabajada por 1-0 ante San Telmo en el Brigadier López. El Sabalero intentó asumir el protagonismo desde el inicio, pero se encontró con un rival bien parado, que arranco defendiendo con cinco hombres y buscó lastimar de contragolpe. Al equipo le costó generar situaciones claras, aunque mostró una mejor versión en el complemento y terminó arrinconando al Candombero.

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La gran figura fue Ignacio Lago, nuevamente determinante para Colón. El delantero fue el jugador que más desequilibró, alternando por las bandas y generando las acciones ofensivas más peligrosas. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Lago apareció para hacerse cargo del penal sancionado a los 31 minutos del segundo tiempo y ejecutó con enorme precisión para poner el 1-0.

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Después del gol, Colón tuvo chances para liquidarlo, pero también debió sufrir hasta el final. Así, el Sabalero consiguió tres puntos fundamentales, se mantuvo tercero en la Zona A y comenzó el ciclo Delfino con una victoria, aunque con la certeza de que todavía deberá mejorar futbolísticamente.

El boletín de calificaciones de los jugadores de Colón

Matías Budiño (6): Prácticamente no tuvo trabajo, como consecuencia de las pocas luces y posibilidades de San Telmo en ataque. Solo se destacó una interesante intervención ante un remate de Roncaglia en el arranque y el hecho de haber estado atento en algunos centros o remates débiles desde afuera del área.

Mauro Peinipil (4): Si bien no sufrió tanto en defensa, sobre todo en el segundo tiempo, le faltó soltarse y pasar con más criterio. Discreta presentación del exjugador de Independiente Rivadavia.

Pier Barrios (5): Sufrió, sobre todo en el primer tiempo, con algunos avances de San Telmo. Empujó desde el fondo y se tuvo que arremangar en el final para defender la ventaja.

Federico Rasmussen (5): Tampoco tuvo demasiado trabajo pero se lo vio atento en cada cruce, rápido y sin fisuras. Dejó otra vez su sello en cuanto a jerarquía y presencia.

Facundo Castet (6): Uno de sus mejores partidos en lo que va del año, activo, participativo, sólido en defensa. Se atrevió a pasar al ataque y lo hizo con mucha decisión.

Julián Marcioni (6): Joaquín Enrico le tapó dos mano a mano, uno ingresando por derecha, a quemarropa, y otro un cabezazo en posición de nueve. De a poco va recuperando su nivel.

Federico Lértora (5): Un partido discreto del campeón sabalero. No pesó en la mitad de la cancha, en una zona que fue de puro tránsito. Empujó pero sin claridad, y fue reemplazado a los 15' del complemento.

Ignacio Antonio (5): Repartió buenas con malas, en el arranque del segundo tiempo ganó en la presión pero la entregó mal, en una clara en ataque. Intentó darle circulación al equipo en la mitad de la cancha, pero sigue muy lejos de su mejor versión.

Leandro Allende (4): Mucha intención por la izquierda, pero sin claridad ni desequilibrio. Dispuso de un cabezazo que terminó en las manos de Enrico. Salió cuando Delfino intentó tener más profundidad con el ingreso de Franco García.

Ignacio Lago (7): Siempre es el mejor de Colón. Fue un problema sin solución para la defensa de San Telmo y ejecutó con mucha maestría el penal que le dio el triunfo al equipo.

Leandro Garate (4): No tuvo el peso ofensivo que se necesita de un centrodelantero de equipo protagonista. Es cierto que no tuvo ninguna clara y que no lo abastecieron.

Franco García (6): Muy buen ingreso del exjugador de Newell's, siendo decisivo por la izquierda. Seguramente arrancará como titular el partido ante Patronato, ya que sobre todo de local Colón necesita mucha más presencia ofensiva.

Matías Muñoz (5): Ingresó llamativamente por Federico Lértora. Ingresó para darle presencia en el mediocampo, y su trabajo se hizo más importante cuando Colón se puso en ventaja.

Agustín Toledo (-): Buen ingresó del volante, que en la semana integró el equipo titular. Le da verticalidad y juego a Colón, y seguramente al igual que García podrá ganarse en la semana un lugar entre los 11 por buen rendimiento.

Jerónimo Buosi (-): Ingresó en la parte final ante la lesión de Gárate, y tuvo una tras una asistencia de Nacho Lago, pero respondió muy bien Enrico.