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Colón quiere levantarse rápido y tendrá una prueba exigente ante Godoy Cruz

Ignacio Lago y Matías Muñoz están prácticamente descartados para el duelo del domingo. El delantero tiene una molestia muscular y el volante sufrió un desgarro.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 19:17hs
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Colón quiere levantarse rápido y tendrá una prueba exigente ante Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya comenzó a diagramar su próximo compromiso ante Godoy Cruz, pero Iván Delfino recibió dos noticias negativas en el inicio de la semana. Matías Muñoz e Ignacio Lago tienen pocas posibilidades de viajar a Mendoza para el encuentro del domingo a las 18, correspondiente a una nueva jornada de la Zona A de la Primera Nacional.

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Muñoz, descartado y Lago en duda

La situación de Matías Muñoz es la más clara. El mediocampista sufrió un desgarro en el aductor durante la entrada en calor previa al partido frente a Deportivo Morón y finalmente quedó fuera de la convocatoria para ese encuentro.

El panorama de Ignacio Lago todavía no está completamente definido. El atacante terminó el duelo contra el Gallito con una molestia muscular que estaría ubicada en la zona del gemelo. Sin embargo, existen distintas versiones sobre su lesión y habrá que esperar el próximo informe médico oficial para conocer con precisión su diagnóstico.

La eventual ausencia de Lago representa un problema para Delfino, que deberá encontrar una alternativa en ataque. Darío Sarmiento aparece como una posibilidad concreta luego de la buena actuación que tuvo ingresando desde el banco ante Morón.

Otras molestias que preocupan al Sabalero

Además de las dos bajas mencionadas, el cuerpo técnico deberá seguir de cerca la evolución de Pier Barrios y Federico Lértora. Ambos futbolistas finalizaron el encuentro ante Morón con algunas molestias físicas, aunque en principio ninguno estaría impedido de jugar frente a Godoy Cruz.

El Sabalero tendrá ahora varios días para evaluar a sus jugadores y definir la formación que afrontará el importante compromiso en Mendoza. Tras la caída ante uno de los principales protagonistas de la categoría, Colón buscará recuperarse rápidamente y volver a sumar para mantenerse en la pelea dentro de la Zona A.

Colón Godoy Cruz prueba Lago Matías Muñoz
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