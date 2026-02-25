Uno Santa Fe | Santa Fe | niño

Un niño de 3 años fue atacado por un perro pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo

Ocurrió cuando el pequeño caminaba junto a su abuela. El animal se prendió de su brazo y debió ser asistido de urgencia

25 de febrero 2026 · 16:08hs
Un niño de 3 años fue atacado por un perro pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo

gentileza

Un niño de 3 años permanece internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia tras ser atacado por un perro de raza pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30, cuando el pequeño caminaba junto a su abuela y su tío de 16 años.

Según relató Mónica, abuela del menor, todo sucedió de manera repentina. “Vino derecho y se prendió del brazo del nene. Lo atacó de la nada”, contó con visible conmoción en diálogo con el programa Santa Siesta (Aire de Santa Fe 91.1).

De acuerdo a su testimonio, el animal —una hembra pitbull— mordió con fuerza el brazo del niño y no lo soltaba. La rápida reacción del adolescente fue clave para evitar consecuencias mayores. “Mi hijo le pegó al perro y lo corrió. Si no, hubiese sido peor”, aseguró.

Tras lograr liberar al pequeño, la familia buscó ayuda inmediata. “Lloraba, gritaba, le sangraba el brazo y se le hinchó todo”, describió. Minutos después, la madre del niño lo trasladó en un vehículo particular al efector público.

Herida

En el hospital le realizaron las primeras curaciones y quedó en observación, a la espera de la evaluación de un cirujano, quien deberá determinar la gravedad de la herida y los pasos a seguir.

La abuela señaló además que no sería la primera vez que el animal protagoniza episodios similares en el barrio. “Ya hubo otros casos. A otro nieto mío lo mordió antes, aunque no tan grave. Y varios vecinos tuvieron problemas. No es la primera ni la segunda vez que pasa”, afirmó.

Según sostuvo, los propietarios del perro no brindaron explicaciones tras el ataque. “No salen de la casa, no dijeron nada”, manifestó.

• LEER MÁS: Revelan la condena al dueño del pitbull que mató a "Garrafa", el perro comunitario de la UNL

niño pitbull Fonavi
Noticias relacionadas
Carlos Alberto Farías de 57 años, apodado Pelusa, el arbolito que fue hallado muerto en el depósito de un local comercial de la peatonal San Martín.

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito "Pelusa" Farías se encamina a un juicio por jurados

Crece el debate por los cuidacoches: un proyecto de ley propone endurecer penas y fijar arrestos de hasta 80 días

Crece el debate para prohibir a los cuidacoches: un proyecto de ley propone endurecer penas y fijar arrestos de hasta 80 días

Pullaro en la presentación de Agroactiva:  Es la muerta a cielo abierto más grande de América Latina

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

La directora nacional de Migraciones Florencia Carignano

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Lo último

Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un desprecio al sector

Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un "desprecio" al sector

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito Pelusa Farías se encamina a un juicio por jurados

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito "Pelusa" Farías se encamina a un juicio por jurados

Último Momento
Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un desprecio al sector

Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un "desprecio" al sector

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito Pelusa Farías se encamina a un juicio por jurados

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito "Pelusa" Farías se encamina a un juicio por jurados

Central lo dio vuelta en el Bosque y llega afilado al clásico

Central lo dio vuelta en el Bosque y llega afilado al clásico

Confirmaron la condena a prisión perpetua para Martín Kunz por el ataque criminal a los cadetes del Liceo

Confirmaron la condena a prisión perpetua para Martín Kunz por el ataque criminal a los cadetes del Liceo

Ovación
Todo listo para el Torneo Federal de Clubes Alberto Nin

Todo listo para el Torneo Federal de Clubes Alberto Nin

¿Veedores en la AFA? La IGJ pidió auditar balances y vínculos

¿Veedores en la AFA? La IGJ pidió auditar balances y vínculos

Es difícil de comprobar que Emelec indujo a Neris a romper el contrato con Colón

"Es difícil de comprobar que Emelec indujo a Neris a romper el contrato con Colón"

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

La historia del exjugador de Unión: fue expulsado en su debut y apareció en la tribuna de GH

La historia del exjugador de Unión: fue expulsado en su debut y apareció en la tribuna de GH

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe