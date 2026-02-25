Un niño de 3 años fue atacado por un perro pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo

Ocurrió cuando el pequeño caminaba junto a su abuela. El animal se prendió de su brazo y debió ser asistido de urgencia

Un niño de 3 años permanece internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia tras ser atacado por un perro de raza pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo . El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 , cuando el pequeño caminaba junto a su abuela y su tío de 16 años .

Según relató Mónica, abuela del menor, todo sucedió de manera repentina. “Vino derecho y se prendió del brazo del nene. Lo atacó de la nada”, contó con visible conmoción en diálogo con el programa Santa Siesta (Aire de Santa Fe 91.1).

De acuerdo a su testimonio, el animal —una hembra pitbull— mordió con fuerza el brazo del niño y no lo soltaba. La rápida reacción del adolescente fue clave para evitar consecuencias mayores. “Mi hijo le pegó al perro y lo corrió. Si no, hubiese sido peor”, aseguró.

Tras lograr liberar al pequeño, la familia buscó ayuda inmediata. “Lloraba, gritaba, le sangraba el brazo y se le hinchó todo”, describió. Minutos después, la madre del niño lo trasladó en un vehículo particular al efector público.

Herida

En el hospital le realizaron las primeras curaciones y quedó en observación, a la espera de la evaluación de un cirujano, quien deberá determinar la gravedad de la herida y los pasos a seguir.

La abuela señaló además que no sería la primera vez que el animal protagoniza episodios similares en el barrio. “Ya hubo otros casos. A otro nieto mío lo mordió antes, aunque no tan grave. Y varios vecinos tuvieron problemas. No es la primera ni la segunda vez que pasa”, afirmó.

Según sostuvo, los propietarios del perro no brindaron explicaciones tras el ataque. “No salen de la casa, no dijeron nada”, manifestó.

