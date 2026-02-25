¿Lago en alerta? Colón evalúa estudios antes de recibir a Ferro

El 10 de Colón arrastra una molestia muscular, entrenó con normalidad y sería titular, pero el cuerpo médico analiza realizarle estudios complementarios.

En la antesala del choque ante Ferro por la fecha 3 de la Primera Nacional, Ignacio Lago encendió una señal de cautela en Colón . El extremo padece una molestia muscular que no lo marginó de los entrenamientos, aunque el cuerpo técnico evalúa realizarle estudios médicos para precisar el diagnóstico y evitar complicaciones a corto plazo.

El atacante viene acumulando minutos desde el inicio del certamen y fue titular en las dos primeras jornadas de la Zona A. La dolencia no le impide completar cargas ni participar de los trabajos tácticos, pero genera atención en el departamento médico, que podría optar por estudios por imágenes para descartar lesión fibrilar o sobrecarga en el grupo muscular comprometido.

En esa línea, el periodista Matías Lorefice (@Matilorefice) escribió en X: “Anda con una pequeña molestia hace varios días, hoy hizo fútbol. No se descarta algún estudio en las próximas horas.” El mensaje refuerza la versión de un cuadro leve, aunque monitoreado de cerca. Este miércoles, Lago trabajó a la par del plantel en el predio y formó parte de los ensayos futbolísticos diagramados por Ezequiel Medrán, lo que en principio lo perfila nuevamente dentro del once inicial.

Pieza clave en el andamiaje ofensivo

En el esquema rojinegro, Lago cumple una función determinante: amplitud por banda, ruptura en el uno contra uno y retroceso para cerrar líneas en fase defensiva. Su desequilibrio y capacidad para atacar el espacio lo transformaron en una de las cartas más incisivas del equipo en el arranque del torneo.

El cuerpo técnico prioriza la gestión de cargas en una competencia extensa y físicamente demandante como la Primera Nacional. Por eso, más allá de que hoy es considerado una fija para el compromiso del sábado en el Brigadier López, la decisión final dependerá de su evolución en las próximas prácticas y del resultado de eventuales estudios complementarios.