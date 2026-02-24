Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

Al igual que la mayoría de los clubes, Colón salió a respaldar a la AFA mediante un comunicado oficial. ¿Qué dirán sus hinchas?

24 de febrero 2026 · 19:51hs
En medio de la polémica que atraviesa a la AFA, Colón decidió sumarse al grupo de clubes que expresó públicamente su apoyo a la actual gestión encabezada por Claudio Tapia.

• LEER MÁS: Causa AFA: las rutas del dinero que investigan jueces y presionan a Tapia

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Sabalero ratificó “su compromiso” con la conducción, en sintonía con la mayoría de las entidades del fútbol argentino. La declaración llega en un contexto sensible, tras el inicio de una investigación por supuestas irregularidades fiscales que tiene a Chiqui y a otros dirigentes como foco de atención.

• LEER MÁS: Emelec se pone alerta por el posible accionar de Colón en torno a José Neris

El club dejó claro que, más allá de las especulaciones mediáticas y la controversia pública, mantiene una postura institucional de respaldo hacia la AFA, alineándose con la decisión adoptada por casi todos los clubes del país de apoyar la conducción vigente y el paro de actividades previsto para la primera semana de marzo.

• LEER MÁS: Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Con esta medida, Colón se suma al consenso de los clubes que buscan mantener estabilidad en la gestión de la AFA, dejando en claro su posición dentro del entramado institucional del fútbol argentino.

El comunicado de Colón

"El Club Atlético Colón, entidad afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, por la presente ratifica su compromiso con los estamentos directivos de tan alta casa, acompañando todas las acciones que resulten pertinentes y necesarias para asegurar su normal funcionamiento, rechazando cualquier intento de perjudicar el nombre y respeto que a lo largo de su rica historia a sabido construir el fútbol argentino".

