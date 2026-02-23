¿Qué partido de Colón afectará el paro de la AFA en la primera semana de marzo?

Uno Santa Fe | Colón | Colón

La AFA dispuso una huelga para la primera semana de marzo, por lo Colón deberá cambiar los planes que tenía previsto en la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

23 de febrero 2026 · 18:29hs
El parate del fútbol argentino también llega a Colón. La decisión de la AFA de suspender la actividad en la primera semana de marzo, en respaldo a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes ante el avance judicial por presuntas irregularidades fiscales, terminó extendiéndose hasta al ascenso.

• LEER MÁS: La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

¿Qué partido Colón debía jugar en la primera semana de marzo?

En ese contexto, el Sabalero se queda sin su compromiso de la 4ª fecha de la zona A de la Primera Nacional: la visita a Chaco For Ever, que estaba programada para el sábado 7 de marzo, a las 18.30, en el estadio Juan Alberto García.

• LEER MÁS: Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

La postergación tiene un condimento especial. Todo estaba dado para que los hinchas rojinegros pudieran acompañar al equipo en Resistencia, en un partido que generaba expectativa tanto por lo deportivo como por el marco que prometía en las tribunas. Esa posibilidad, al menos por ahora, queda en pausa.

• LEER MÁS: Colón, pendiente de la evolución de Bonansea para jugar ante Ferro

Sin fecha confirmada para la reprogramación, Colón deberá reacomodar su planificación en una temporada donde cada punto pesa. El calendario se comprime y la incertidumbre institucional vuelve a meterse en el medio de la competencia. Por lo pronto, el viaje a Chaco deberá esperar.

Colón AFA Chaco For Ever
