Emelec se pone alerta por el posible accionar de Colón en torno a José Neris

Emelec acordó la llegada de José Neris con un contrato por tres años, pero Colón avisó que llevará el reclamo a FIFA y podría haber sanciones

24 de febrero 2026 · 19:08hs
Emelec se pone alerta por el posible accionar de Colón en torno a José Neris

La llegada del uruguayo José Neris a Emelec generó tensión antes de su estreno. El delantero uruguayo ya se encuentra en Ecuador para firmar un contrato por tres temporadas, luego de rescindir su vínculo con Colón y quedar libre. Una situación que sigue dejando una polémica estela.

Sin embargo, las declaraciones del presidente José Alonso en radio Sol 91.5 encendieron las alarmas: “Vamos a denunciar a FIFA, es una locura que ellos –por el jugador y su representante– nieguen o desconozcan que Colón es dueño de los derechos deportivos del jugador".

"A Emelec le vamos a avisar que se convertirán en solidariamente responsables, y si tenemos que recurrir a FIFA deberán responder si lo contratan. Tenemos el 65% de su pase”, afirmó.

Ruido en Emelec por los movimientos de Colón en torno a Neris.

Colón, con todo contra José Neris

El conflicto gira en torno al Certificado de Transferencia Internacional (CTI) que Colón debe enviar para habilitar a Neris. Sin ese documento, el uruguayo no puede disputar encuentros oficiales. De igual modo, se puede apelar a un recurso que le permita trabajar, algo viable en casi todos los casos, pateándose para más adelante la resolución. Igual, la situación anticipa un proceso prolongado, con posibles disputas legales, mientras Neris espera su estreno en el fútbol ecuatoriano.

El escenario plantea un conflicto que podría extenderse por semanas o meses, con implicancias deportivas y económicas, y mantiene en vilo tanto a los clubes como al propio jugador. Colón dejó en claro que está dispuesto a ir a fondo para hacer valer sus derechos que perdió de manera unilateral.

