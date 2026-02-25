Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión cierra la temporada veraniega en La Tatenguita

El club anunció el tramo final de la temporada estival en el tradicional predio recreativo de Unión, con horarios extendidos hasta el fin de semana.

25 de febrero 2026 · 16:55hs
El complejo Polideportivo La Tatenguita

El complejo Polideportivo La Tatenguita, espacio emblemático en el mundo Unión, cumple 46 años.

A través de su cuenta oficial en X, Unión confirmó que la temporada de verano en La Tatenguita entra en su recta final, con funcionamiento hasta el fin de semana bajo un esquema horario diferenciado. La entidad rojiblanca invitó a socios y simpatizantes a aprovechar los últimos días del ciclo estival.

Cronograma y modalidad de apertura

Según detalló la institución, el predio permanecerá abierto miércoles, jueves y viernes de 14.30 a 20, mientras que sábado y domingo funcionará de 11 a 20. El esquema mixto responde a la etapa final del calendario veraniego y al descenso progresivo de la demanda tras el pico de enero y la primera quincena de febrero.

La Tatenguita opera como un espacio recreativo clave dentro de la vida social del club, con piletas, áreas verdes y servicios complementarios que forman parte de la estructura institucional más allá del fútbol profesional.

Más que fútbol: el rol social del club

El cierre de la temporada no es un dato menor en la planificación anual de Unión. La vida social representa una de las columnas vertebrales del modelo asociativo, generando pertenencia, movimiento de socios y sustentabilidad económica a través de actividades extracampo.

Mientras el plantel profesional transita la competencia oficial, la institución articula en paralelo su agenda social. La finalización del verano en La Tatenguita marca el cambio de etapa hacia la programación otoñal, con nuevas propuestas que serán anunciadas en las próximas semanas.

