Colón maneja algunas alternativas para incorporar un lateral izquierdo

Ante la posible salida de Facundo Castet y la necesidad de potenciar ese posición, Colón tiene en el radar a un par de laterales izquierdos

Lucas Diarte es una de las opciones que maneja Colón para el puesto de lateral izquierdo.

El puesto de lateral izquierdo en Colón está en discusión . Y es que tanto Facundo Castet como Leandro Allende no ofrecieron garantías a lo largo de la primera rueda.

Si bien arrancó como titular Castet y luego Allende se quedó con la titularidad, ninguno mostró un rendimiento acorde a las expectativas y por eso Ezequiel Medrán busca un lateral zurdo para reforzar el plantel.

No solo por lo mencionado anteriormente, sino también, porque existe la chance de que Castet pueda ser negociado, dado que un par de equipos, entre ellos Nueva Chicago, se mostraron interesados en el futbolista.

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Frente a este panorama, Colón está manejando algunas alternativas. Una de ellas es la de Lucas Diarte, lateral izquierdo de 33 años que juega en San Martín de Tucumán, pero el que también lo pretende es Godoy Cruz.

Mientras que también está en carpeta, el nombre de Gabriel Díaz, lateral zurdo de 26 años que juega en Sarmiento y que tiene contrato hasta diciembre con el Kiwi.