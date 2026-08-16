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Boca empató ante Platense y ambos se alejan de los Play Off

El Xeneize igualó 1-1 ante el Calamar en Vicente López y ambos quedaron fuera de los puestos de clasificación a los Play Off de la Zona A, en el Clausura actual.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 15:37hs
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Boca empató ante Platense y ambos se alejan de los Play Off

Boca reaccionó a tiempo y empató 1-1 ante Platense, en Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura, pero el punto dejó a ambos equipos lejos de las posiciones de clasificación a los Play Off de la Zona A y complicó sus objetivos de avanzar a la próxima instancia del certamen en busca del título en el torneo local.

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Platense golpeó primero y Boca encontró la igualdad

El encuentro comenzó con Boca buscando hacerse protagonista. La primera ocasión fue para Tomás Aranda, quien probó desde afuera del área con un remate débil que Juan Pablo Cozzani controló sin inconvenientes.

A los 25 minutos, Platense tuvo una de sus mejores oportunidades. Montero respondió en dos ocasiones: primero, con una gran intervención a mano cambiada para desviar al córner un potente remate de Lagos. De ese tiro de esquina también llegó una situación de peligro para el conjunto local.

El marcador se abrió a los nueve minutos del segundo tiempo. Cozzani sacó largo, Luciano Giménez peinó la pelota y Togni encontró a Nicolás Retamar, quien definió cruzado ante la salida de Montero para poner el 1-0 para el Calamar.

Boca reaccionó rápidamente y tuvo una chance clara para igualar. Leandro Lozano recibió un pase filtrado de Miguel Merentiel, pero Cozzani respondió con el pecho y evitó el empate.

A los 25 minutos, Jorge Baliño, con intervención del VAR, anuló un golazo de Luciano Giménez por una mano previa. La decisión generó polémica porque en la repetición también se observó una posible mano de Gorosito que no fue considerada.

Platense volvió a acercarse poco después, cuando Gorosito sacó una volea que terminó estrellándose contra el travesaño.

La igualdad finalmente llegó a los 30 minutos. Merentiel recibió una asistencia de Santiago Ascacíbar, controló orientado para dejar pasar a Cozzani dentro del área chica y definió para establecer el 1-1.

Un empate que dejó sabor a poco para los dos

En el tramo final, Boca tuvo la posibilidad de quedarse con los tres puntos. Alan Velasco quedó frente al arco, pero no pudo acertar su remate. En la acción siguiente, Cozzani volvió a ser determinante y tapó con el pecho un disparo de Merentiel.

Sin mucho más, el partido terminó igualado y ninguno de los dos consiguió el triunfo que necesitaba para acercarse a los puestos de clasificación. Boca quedó undécimo en la Zona A, con seis puntos, mientras que Platense ocupa el decimotercer lugar, con cinco unidades.

Ahora, Boca deberá cambiar rápidamente el foco y viajar a Paraguay para enfrentar a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido será el martes 18, desde las 19, en el estadio Roque Battilana.

Platense, por su parte, tendrá una misión similar ante Coquimbo en Chile. El Calamar jugará el miércoles 19, también desde las 19, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores y buscará avanzar a los cuartos.

Boca Platense empates
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