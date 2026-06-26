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Colón avanzó y está más de cerca de concretar el retorno de Rubén Botta

En las últimas horas la dirigencia sabalera aceleró las gestiones con el jugador para poder sumarlo al plantel sabalero

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 11:20hs
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Rubén Botta está cerca de volver a Colón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Rubén Botta está cerca de volver a Colón.

Si bien la prioridad era Marcelo Eggel, la dificultad para incorporar al enganche de Deportivo Maipú hizo que la dirigencia de Colón activara el plan B, aún sabiendo que debía hacer un esfuerzo económico muy importante.

Botta se acerca a Colón

Así las cosas, avanzaron con Rubén Botta y se menciona que ya existiría un principio de acuerdo entre el jugador y Colón para que se convierta en el segundo refuerzo.

El futbolista de 36 años tiene contrato con Defensa y Justicia hasta diciembre, pero no estaría en los planes del nuevo entrenador Julio Vaccari.

Por ello, su representante comenzó a buscarle club y uno de los que se mostró interesado fue Colón, más allá de tener alguna oferta de un equipo de Primera División.

LEER MÁS: "Nos preocupa que Colón no sea el puntero con el plantel que tiene"

Lo cierto es que entre las partes se habría llegado a un acuerdo respecto al contrato que Botta percibirá, pero ahora el jugador debe resolver algunas cuestiones familiares.

Una vez que logre solucionarlas, Botta viajaría a Santa Fe para firmar el contrato y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico que comanda Ezequiel Medrán.

De esta manera, se daría el retorno de un jugador que por características le puede aportar un salto de calidad al plantel, aún cuando deba ratificarlo en una categoría distinta a la que venía jugando.

Colón Botta refuerzo
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