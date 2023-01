Marini contó en UNO que seguirá siendo el DT de la reserva de Colón

Había incertidumbre en torno a su situación, ya que tenía todo listo para el debut ante Lanús, pero poca claridad para lo que venía. Sin embargo, tuvo la charla esperada con el presidente José Vignatti y está todo dado para seguir: "Siempre tuve la mejor con José y él conmigo. En este sentido no hay inconvenientes. Ya pensamos en lo que viene, porque así me lo ratificaron. Uno está tranquilo entonces en ese tema. Así que no habría problema".

Asimismo, le confió a UNO Santa Fe que su paso por la Primera le dejó una importante enseñanza: "Uno trabajó a full para que la situación sea la mejor. Hubo momentos donde el equipo fue poderoso, pero lamentablemente en el fútbol de hoy los resultados te marcan y lo entiendo. Acepté la decisión en su momento, porque pensamos que era lo correcto. Creo que hicimos grandes partidos".

Adrián Marini.jpeg Adrián Marini contó en charla con UNO que será ratificado como DT de la reserva de Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

"Todo bien con la dirigencia. Hablé con la comisión y agradecí la confianza en un momento complicado tratando de dar el máximo. Hicimos todo lo posible y le dimos con todo. Las decisiones después uno las tiene que acatar", agregó.

Mientras que pensando en la temporada venidera, Chupete dijo: "Estoy con fuerza y ganas de crecer. Día a día uno avanza en el conocimiento y de lo que puede hacer. Me sirvió mucho estar en Primera, sumando experiencia y me deja muy tranquilo y confiado. Uso el mismo empeño para la reserva"