El otro objetivo que persigue Colón en esta recta decisiva de la Primera Nacional

Colón va quinto en la Zona A de la Primera Nacional y busca potenciarse de local para llegar mejor al Reducido, pero también para jugar la Copa Argentina 2027

Colón entra en la etapa decisiva de la Primera Nacional con una misión principal que no admite demasiadas cuentas: ganar todo lo que pueda para llegar al Reducido en la mejor posición posible. Pero detrás de esa pelea aparece otro objetivo que también tiene peso para el futuro inmediato.

El equipo de Iván Delfino recibirá el próximo sábado, desde las 15, a Estudiantes de Buenos Aires, por la fecha 32 de la Zona A. Con el campeonato entrando en su tramo final, sumar de a tres en el Brigadier López será fundamental para sostenerse en los puestos de privilegio y buscar una mejor ubicación de cara a los playoffs.

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Colón marcha actualmente en el quinto lugar y, más allá de que el primer puesto empieza a tener a Ferro como principal candidato, la pelea por las posiciones superiores sigue abierta. En ese contexto, terminar lo más arriba posible puede significar una ventaja importante: la localía será un factor determinante en el Reducido en busca del segundo ascenso y hacerse fuerte en Santa Fe aparece como una de las claves. Pero hay otra tabla que el Sabalero también observa con atención.

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El regreso de Colón a la Copa Argentina

La temporada pasada, donde terminó compitiendo para no descender, dejó a Colón fuera de una competencia que había disputado siempre y ahora, el objetivo es recuperar ese lugar. El reglamento establece que los siete primeros de cada zona de la Primera Nacional y el mejor octavo obtienen la clasificación a la Copa Argentina. Actualmente, Colón se encuentra dentro de esos puestos y estaría consiguiendo el boleto, pero todavía necesita sostener esa ubicación durante las jornadas que restan.

Volver a jugar la Copa Argentina, el otro objetivo de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Por eso, cada partido de esta recta final tiene una doble importancia. Los puntos no solamente pueden modificar la posición del Sabalero pensando en el Reducido, sino que también serán necesarios para confirmar su regreso a la Copa Argentina.

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El primer desafío será Estudiantes de Caseros. Colón sabe que en casa no puede dejar puntos en el camino si pretende cumplir ambos objetivos: llegar lo más arriba posible y cerrar el campeonato con la clasificación a la Copa Argentina. Ni hablar que si se corona con el ascenso, mucho mejor.