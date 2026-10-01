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La Reserva de Colón busca prolongar el envión del clásico ante Riestra

La Reserva sabalera viene de ganarle a Unión y este jueves recibe a Riestra por la fecha 11 del Torneo Proyección.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 09:10hs
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La Reserva de Colón busca prolongar el envión del clásico ante Riestra

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Después de quedarse con una victoria especial ante Unión, la Reserva de Colón tendrá rápidamente otro compromiso para intentar darle continuidad al envión. El equipo conducido por Miguel Robledo recibirá este jueves a Deportivo Riestra, desde las 15, en el Predio 4 de Junio, por la undécima jornada del Torneo Proyección y buscará volver a sumar de a tres.

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La Reserva sabalera quiere aprovechar el impulso del clásico

Colón llega al encuentro con la confianza renovada luego de imponerse 2-1 frente a Unión en el clásico santafesino. El conjunto rojinegro consiguió dar vuelta la página y celebrar un triunfo importante, con los goles de Buosi y Laureano Páez.

Ahora, el desafío será trasladar esa recuperación al siguiente partido y hacerse fuerte nuevamente en condición de local. La posibilidad de conseguir dos victorias consecutivas aparece como un incentivo para un equipo que necesita mejorar su ubicación y encontrar mayor regularidad.

El encuentro ante Riestra se disputará desde las 15 en el Predio 4 de Junio y corresponderá a la fecha 11 de la Zona B del campeonato. El árbitro designado para el compromiso será Leandro Díaz.

Robledo busca darle continuidad a la recuperación

Más allá de la alegría que significó quedarse con el clásico, la campaña de Colón todavía muestra cierta irregularidad. Luego de diez presentaciones, la Reserva acumula dos triunfos, dos empates y seis derrotas, números que reflejan la necesidad de sumar para comenzar a cambiar su presente.

En ese contexto, el partido frente al conjunto del Bajo Flores representa una nueva posibilidad para el equipo de Robledo. Una victoria le permitiría encadenar resultados positivos y afrontar las próximas fechas con otro panorama.

La actuación de Laureano Páez también dejó buenas sensaciones después de su participación decisiva en el clásico, mientras que Buosi fue el otro futbolista que logró marcar para el conjunto sabalero.

El posible once de Colón

De cara al encuentro ante Deportivo Riestra, Miguel Robledo tendría prácticamente definida la formación inicial. El equipo que se perfila para salir desde el comienzo estaría integrado por Cuffia; Picech, López, Martínez, Cardozo; Utrera, Páez, Lovato, Córdoba; Favotti y Lizondo.

Colón buscará ahora que aquella victoria frente a su clásico rival no quede como un hecho aislado. Con Riestra enfrente, la Reserva tendrá la oportunidad de volver a festejar y comenzar a construir una racha que le permita mejorar su campaña en el tramo final del Torneo Proyección.

Colón Reserva Clásico
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