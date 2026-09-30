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El llamativo cambio que hizo Delfino en Colón para recibir a Estudiantes (BA)

El DT de Colón, Iván Delfino, estuvo haciendo algunas pruebas tácticas con miras al encuentro de la fecha 32 ante Estudiantes (BA) en el Brigadier

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 14:24hs
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El llamativo cambio que hizo Delfino en Colón para recibir a Estudiantes (BA)

Prensa Colón

Colón empieza a despejar el panorama para el partido del sábado frente a Estudiantes de Buenos Aires, pero Iván Delfino todavía tiene algunas cuestiones por resolver. En la práctica de este miércoles, el DT realizó un trabajo táctico que permitió conocer las primeras pistas.

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La principal novedad estuvo en la última línea con la aparición de Nicolás Thaller después de cumplir las dos fechas de suspensión. Esto se produce mientras Pier Barrios continúa trabajando de manera diferenciada, a punto tal de ser duda a esta altura. Lo que también llama la atención es que el paraguayo Sebastián Olmedo se haya movido con el equipo suplente, atendiendo a que venía teniendo rodaje.

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Después, eran cantadas las vueltas de Agustín Toledo e Ignacio Lago tras cumplieron sus respectivas sanciones por límite de amarillas. Después, más allá del flojo rendimiento en Floresta, Darío Sarmiento siguió como extremo derecho, dejando en claro que Delfino ya no tiene variantes ahí atendiendo a la nueva función de atacante que despliega Julián Marcioni.

Los 11 que probó Delfino en Colón

Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

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Por ahora, se trata solamente de una prueba y no de una formación confirmada. El entrenamiento de este jueves aparece como la instancia más importante de la semana, ya que Delfino podría volver a parar un equipo y comenzar a darle forma definitiva al once que enfrentará a Estudiantes.

Colón Iván Delfino Estudiantes de Buenos Aires
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