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Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

Colón construyó buena parte de su campaña como local, pero perdió algo de efectividad en los últimos partidos y ante Estudiantes (BA) deberá volver a presionar

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 15:25hs
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Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

Prensa Colón

El camino de Colón hacia el tramo decisivo de la Primera Nacional tiene una cuenta pendiente que puede resultar determinante: volver a convertir al Brigadier López en un escenario incómodo para cualquiera. Este sábado le tocará recibir a Estudiantes de Caseros.

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El Sabalero tiene prácticamente asegurada su presencia en el Reducido, pero la ubicación final todavía está en juego. Ahí aparece el verdadero valor de los próximos partidos: si Ferro termina quedándose con el primer lugar y, por lo tanto, con una de las plazas para definir el primer ascenso, Colón deberá apuntar a terminar lo más arriba.

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No es un detalle. La localía puede transformarse en una ventaja decisiva en los cruces, por lo que hacerse fuerte en Santa Fe vuelve a ser una necesidad para el equipo de Iván Delfino. Este sábado, desde las 15, llegará una nueva prueba. Colón recibirá a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 32 de la Zona A y tendrá la posibilidad de recuperar esa versión que durante buena parte del torneo convirtió al Brigadier López en uno de sus principales argumentos.

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Colón y un 68% de efectividad de local

Los números explican por qué la condición de local fue tan importante para el Sabalero. Hasta el momento disputó 15 partidos en el Brigadier López, con nueve triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas. Esa campaña representa una efectividad del 68%. Sin embargo, hubo un momento en el que el registro fue todavía más contundente.

Col&oacute;n est&aacute; d&eacute;cimo en la tabla de los locales.

Colón está décimo en la tabla de los locales.

Colón llegó a alcanzar un 79% de efectividad en casa, pero algunos resultados menos favorables hicieron que ese porcentaje descendiera. Ahora aparece el momento indicado para volver a levantarlo. Porque el margen se achica y la tabla empieza a adquirir un peso diferente. Ya no se trata solamente de sumar para sostenerse dentro del Reducido: cada victoria puede significar avanzar un puesto, ganar una eventual localía y llegar a los playoffs con un escenario más favorable.

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Por eso, ante Estudiantes, Colón deberá recuperar su mejor versión como local. El Brigadier López fue una de las bases de su campaña y, en la etapa que viene, el Sabalero necesitará que su cancha vuelva a hacerse sentir.

Colón Brigadier López Estudiantes de Buenos Aires
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