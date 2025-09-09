Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 9 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

9 de septiembre 2025 · 07:21hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en media tensión y mantenimiento de Subestación, interrumpirá el servicio este martes 9 de septiembre en SANTA FE Y SAN JOSÉ DE RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Avellaneda, Italia, Javier de la Rosa y General Paz

• 8.30 a 11.30 en la zona de: General Paz, Obispo Príncipe, Estanislao Zeballos y Antonia Godoy

• 14 a 16 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Espora, Pedro de Vega y Marcial Candioti

SAN JOSÉ DE RINCÓN

• 9 a 13 en la zona de: RP N1, Gamboa, De los Duendes hasta terraplén Este

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón
