Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 9 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en media tensión y mantenimiento de Subestación, i nterrumpirá el servicio este martes 9 de septiembre en SANTA FE Y SAN JOSÉ DE RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Avellaneda, Italia, Javier de la Rosa y General Paz

• 8.30 a 11.30 en la zona de: General Paz, Obispo Príncipe, Estanislao Zeballos y Antonia Godoy

• 14 a 16 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Espora, Pedro de Vega y Marcial Candioti

SAN JOSÉ DE RINCÓN

• 9 a 13 en la zona de: RP N1, Gamboa, De los Duendes hasta terraplén Este

