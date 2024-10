Colón padece la falta de un goleador

En lo que va del campeonato y disputadas 36 fechas, Colón no cuenta con un futbolista que haya marcado más de seis goles

Colón no cuenta con un goleador y en el caso de Javier Toledo, hace 10 fechas que no convierte.

Colón no cuenta con un goleador

Javier Toledo, Federico Jourdan e Ignacio Lago todos ellos convirtieron seis goles. Con un detalle a resaltar, Lago es uno de los goleadores sabaleros, siendo que no juega desde la 26ª fecha, cuando sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla.

Eso habla a las claras de las dificultades que tiene el equipo a la hora de encontrar un goleador, un jugador que sea efectivo en el arco rival.

En el caso de Jourdan volvió a marcar ante Defensores de Belgrano por la 34ª fecha, pero su último antecedente marcando un gol, había sido en la 14ª con Almagro, es decir volvió a festejar 20 fechas después.

Mientras que Toledo no marca un gol desde hace 10 fechas. La última vez que anotó fue por la 26ªjornada, cuando el Sabalero perdió como local ante Mitre de Santiago del Estero 2-1 y descontó desde el punto del penal.

Detrás de los futbolistas mencionados, aparece Braian Guille con cuatro goles. El último de ellos lo anotó en el triunfo ante Almagro por 2-0 por la 33ª fecha. Pero el anterior había sido en la 13ª jornada en la goleada ante Brown de Adrogué por 4-0 cuando anotó dos goles. Es decir, pasaron 20 fechas sin que pudiera festejar.

Y los que aparecen después de Guille son: Axel Rodríguez y Nicolás Talpone, ambos con tres goles. En el caso de Rodríguez no es tenido en cuenta desde la llegada de Diego Osella y su último gol fue por la 8ª fecha en el triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta por 1-0. Y Talpone marcó su último gol en la 30ª fecha en la victoria 1-0 ante Morón.

Con dos goles están: Genaro Rossi, Paolo Goltz, Christian Bernardi, Alexis Sabella y Nicolás Leguizamón. El delantero que llegó de Chaco For Ever marcó por última vez en la 28ª fecha en la victoria como local ante Gimnasia de Mendoza por 1-0. Y el defensor no convierte desde la 10ª jornada en el triunfo por 2-1ante Nueva Chicago.

Por su parte, el mediocampista cordobés anotó su último gol en la victoria 2-0 ante Almagro en la 33ª fecha, con una ejecución desde el punto del penal. Mientras que Leguizamón y Sabella ya no están en el plantel. El punta anotó por última vez en la 20ª fecha, en la derrota 2-1 ante Defensores Unidos.

En tanto que el volante ofensivo marcó su último gol en la 5ª fecha cuando Colón superó a Estudiantes de Río Cuarto 2-1 como visitante. Completa la tabla de goleadores, Oscar Garrido con un solo gol que fue en la 24ª en la goleada 3-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.