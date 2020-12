En el comienzo del juego, Central Córdoba se insinuaba mejor que Colón, disponía del balón y merodeaba el arco custodiado por Leonardo Burián. Al punto tal que a los 8' estuvo cerca de convertir con un remate al primer palo de Juan Ignacio Vieyra que el arquero sabalero con mucho esfuerzo terminó conteniendo casi en la línea.

Teniendo en cuenta que el Sabalero jugaba con tres puntas, no tenía tanta contención en la zona media y los de arriba no presionaban la salida del Ferroviario. No obstante, cuando el elenco visitante tenía campo como para correr se mostraba peligroso.

Con el correr de los minutos el elenco dirigido por Eduardo Domínguez comenzó a emparejar el trámite de juego. Y en la primera opción que tuvo, Brian Fernández ingresó al área y cuando iba a rematar Nahuel Banegas de manera infantil tomó de la camiseta al delantero sabalero y Silvio Trucco no dudó decretando la pena máxima.

A los 16' Luis Miguel Rodríguez se hizo cargo con el saltito característico antes de ejecutarlo y con un remate que fue al medio del arco. Aunque el arquero Alejandro Sánchez estuvo cerca de tocar el balón con sus piernas, pero no pudo impedir que la pelota tocara la red para el 1-0. En la primera llegada a fondo Colón ganaba 1-0.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1334993516418768898 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡Casi lo saca! El Pulga Rodríguez remató suave al medio y el Oso Sánchez se pasó por centímetros.



Central Córdoba Colón pic.twitter.com/3uPyUgIZXp — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 4, 2020

Y a los 24' llegó el Ferroviario con un remate al primer palo de Vieyra que contuvo Burián y en el rebote la terminaron tirando al córner. Y de ese córner a los 25' Hugo Vera Oviedo cabeceó y propició una enorme tapada del arquero sabalero elevando el balón por encima del horizontal.

A esa altura, Colón solo ganaba por la jerarquía de Rodríguez, Fernández y Burián. Las individualidades influían directamente en el resultado. Ante un rival al que le costaba generar situaciones de gol y cuando tuvo alguna se encontró con la solidez de Burián.

En un primer tiempo mal jugado, Colón casi sin despeinarse se fue a los vestuarios con una victoria, que construyó en base a sus individualidades, pero que no tuvo funcionamiento colectivo. En el único tiro al arco rival, el Pulga con una sutileza desde los 12 pasos le permitió ponerse arriba en el marcador.

El segundo tiempo arrancó como se suponía con Central Córdoba manejando la pelota pero sin profundidad y con Colón apostando por la contra. Pero ambos equipos continuaban haciendo gala de su imprecisión. Y el partido seguía siendo mal jugado.

A los 7' el volante central Cristian Vega probó de media distancia, pero una vez más Burián demostró su aplomo para contener el remate sin dar rebote. Alfredo Berti movió el banco buscando respuestas en ataque y Domínguez mandó a la cancha a Christian Bernardi en lugar de Fernández.

Pero nada mejoraba el partido, que era deslucido y sin ideas por parte de ninguno de los dos equipos. Con la diferencia de que Colón hacía su negocio y jugaba con la desesperación del rival. Sin sufrir, el Rojinegro sostenía el resultado ante un equipo sin jerarquía.

Recién a los 29' Colón pateó al arco con un tiro libre ejecutado por Tomás Chancalay que el arquero visitante mandó al córner. Una síntesis de lo que era el Sabalero en ataque, dado que no lograba hilvanar dos pases seguidos y a postaba a los pelotazos.

Sin embargo, a los 36' Colón iba a definir el partido, un pelotazo largo de Rafael Delgado, la corrida de Bernardi por izquierda, sin oposición, el centro atrás y Facundo Farías quien había ingresado hacía unos minutos remató cruzado para el 2-0 convirtiendo su segundo gol con la camiseta rojinegra.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1335014109784453122 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡De punta a punta! En tres toques tras la salida del arco, Facundo Farías apareció por el segundo palo para clavar el segundo gol de Colón en Santiago del Estero.



Central Córdoba Colón pic.twitter.com/J1vzjyZ4HU — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 5, 2020

Con cuatro tiros al arco, Colón ganó 2-0 demostrando una vez más que su mayor virtud es la eficacia, a excepción del partido contra Independiente en donde generó chances y recién pudo convertir en el final. Además de aprovecharse de un rival con muchísimas limitaciones.

Síntesis

Central Córdoba: 1-Alejandro Sánchez; 29-Ismael Quilez, 24-Hugo Vera Oviedo, 3-Nahuel Banegas, 12-Jonathan Bay; 18-Francisco Cerro, 16-Ariel Rojas, 5-Cristian Vega, 32-Juan Ignacio Vieyra; 9-Claudio Riaño y 28-Abel Argañaraz. DT: Alfredo Berti.

Colón: 1-Leonardo Burián; 33-Facundo Garcés, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado; 21-Eric Meza, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 3-Gonzalo Piovi; 12-Tomás Chancalay, 10-Luis Rodríguez y 38-Brian Fernández. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 16' Luis Rodríguez (C), ST 36' Facundo Farías (C),

Cambios: ST 10' Nahuel Barrios x Rojas (CC), Leandro Vella x Argañaraz (CC), 13' Christian Bernardi x Fernández (C), 17' Santiago Rosales x Vieyra (CC), 31' Facundo Farías x Chancalay (C), 35' Lucas Brochero x Banegas (CC), 43' Yeiler Góez x Aliendro (C).

Amonestados: Banegas, Cerro y Vega (CC).

Expulsados: Cerro (CC).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Alfredo Terrera.