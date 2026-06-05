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Oficial: Colón blindó a una de las promesas que ya golpea la puerta

El volante Mateo Cardozo selló su primer contrato profesional en Colón y dio un paso clave en una carrera, empezando a ganarse la atención de Ezequiel Medrán

Ovación

Por Ovación

5 de junio 2026 · 15:04hs
Oficial: Colón blindó a una de las promesas que ya golpea la puerta

Prensa Colón

Los clubes suelen celebrar los goles, las victorias y los ascensos. Pero también existen otras noticias que hablan de futuro. En Colón, una de ellas se concretó en las últimas horas con la firma del primer contrato profesional de Mateo Cardozo, uno de los juveniles que más terreno ganó durante la actual temporada.

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Para el volante de 19 años (Helvecia, 1 de enero de 2007), no se trata solamente de una cuestión administrativa. Es el resultado de un recorrido que comenzó en las inferiores y que hoy lo encuentra cada vez maduro. Su crecimiento no pasó inadvertido. A lo largo del año logró dar el salto al plantel superior y ya tuvo la oportunidad de sumar minutos en la Primera Nacional, una experiencia que le permitió empezar a familiarizarse con las exigencias de la categoría y mostrarse ante el cuerpo técnico.

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Mateo Cardozo potencia el patrimonio de Colón

En un plantel donde no abundan los futbolistas surgidos de la cantera con participación real en el primer equipo, Cardozo empieza a construir su lugar. De hecho, integra un grupo selecto junto a Tomás Paredes y Conrado Ibarra, tres que representan la apuesta de Colón por potenciar recursos propios en medio de un contexto donde cada vez resulta más difícil consolidar talentos nacidos en casa. Un claro indicio de que primero está el objetivo de ascenso y luego, ver si aparecen valores de abajo.

Mateo Cardozo
Mateo Cardozo firmó su primer contrato en Colón.

Mateo Cardozo firmó su primer contrato en Colón.

La firma también coincide con un momento en el que Ezequiel Medrán observa con atención a los jugadores de proyección. El entrenador entiende que el calendario exigirá variantes y el mediocampista aparece como una opción que ya conoce la dinámica del plantel profesional.

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Mientras Colón piensa en el presente y en la pelea por sus objetivos deportivos, también empieza a asegurar piezas para el mañana. Eentre esos nombres que ilusionan, el de Mateo Cardozo ya dejó de ser una promesa exclusiva de inferiores para convertirse en un futbolista con contrato, respaldo institucional y un horizonte cada vez más cercano a la Primera.

Colón Mateo Cardozo contrato
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