Colón presentó de manera oficial al defensor Pier Barrios

A través de sus redes sociales, Colón hizo la presentación oficial del experimentado marcador central Pier Barrios

3 de enero 2026 · 20:28hs
Desde hacía al menos dos semanas que Colón había acordado de palabra la contratación del defensor Pier Barrios. Pero faltaba que el jugador llegara a Santa Fe y firmara el contrato.

Y eso es lo que sucedió en las últimas horas, ya que luego de someterse a la revisión médica, el marcador central de 35 años, estampó la firma para convertirse en refuerzo sabalero.

En el 2025, Barrios vistió la camiseta de Melgar y luego de finalizar su vínculo con el elenco peruano, quedó en condición de libre y así fue como se sumó a Colón.

De esta manera, Barrios firmó contrato con el Sabalero hasta diciembre del 2026, pero con la particularidad, de que existe la opción de extender el vínculo.

