Colón presentó de manera oficial al defensor Pier Barrios

Desde hacía al menos dos semanas que Colón había acordado de palabra la contratación del defensor Pier Barrios. Pero faltaba que el jugador llegara a Santa Fe y firmara el contrato.

Y eso es lo que sucedió en las últimas horas, ya que luego de someterse a la revisión médica, el marcador central de 35 años, estampó la firma para convertirse en refuerzo sabalero.

En el 2025, Barrios vistió la camiseta de Melgar y luego de finalizar su vínculo con el elenco peruano, quedó en condición de libre y así fue como se sumó a Colón.

De esta manera, Barrios firmó contrato con el Sabalero hasta diciembre del 2026, pero con la particularidad, de que existe la opción de extender el vínculo.