Llamaba la atención que los días pasaban, Matías Godoy entrenaba con el plantel de Colón, pero desde el club no oficializaban su contratación. De hecho, el jugador se había realizado la revisión médica el 22 de diciembre del año pasado.
Colón presentó oficialmente al delantero Matías Godoy
Cuando muchos se preguntaban por la demora en oficializar a Matías Godoy. Este jueves por la noche, Colón presentó al delantero
Por Ovación
8 de enero 2026 · 22:17hs
Finalmente, este jueves por la noche, la institución sabalera a través de sus redes sociales, presentó al futbolista, quien es hincha fanático de Colón.
La operación por la cual Godoy se convirtió en refuerzo rojinegro, se dio mediante un préstamo sin cargo y con opción de compra por el 100%. Recordando que su pase pertenece a Estudiantes de La Plata.
Este jueves, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán dispuso del primer ensayo futbolístico del año, en donde paró un equipo titular y en el mismo estuvo Godoy como extremo por izquierda.