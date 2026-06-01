Colón volverá a jugar con los resultados puestos y sin margen para seguir dejando puntos

Colón recibirá el domingo a Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional con todos los resultados puestos. ¿Ventaja o presión?

Colón ya dejó atrás el empate frente a Almirante Brown en Isidro Casanova y comenzó a enfocarse en un nuevo desafío que asoma como una verdadera prueba de carácter. El próximo domingo, desde las 17, se medirá ante Ciudad Bolívar en el estadio Brigadier López , por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional.

Otra vez Colón jugará sabiendo todo

Será un partido de alta tensión para el Sabalero, no solo por la necesidad imperiosa de volver al triunfo, sino también porque otra vez saltará al campo de juego con la mayoría de los resultados ya consumados. Una situación que genera opiniones divididas: para algunos representa una ventaja al conocer el escenario de la tabla, mientras que para otros agrega una presión extra en un momento donde cada punto vale oro.

Colón salida Colón volverá a jugar de local con todos los resultados puestos. UNO Santa Fe | José Busiemi

Más allá de cualquier interpretación, lo concreto es que el equipo de Ezequiel Medrán necesita ganar. Los tres empates consecutivos le permitieron seguir sumando, pero a esta altura del campeonato el sabor es distinto. La obligación de mantenerse en la pelea por los primeros puestos hace que las igualdades empiecen a dejar más preocupación que conformidad.

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Del otro lado estará uno de los equipos que mejor impresión viene dejando en la categoría. Ciudad Bolívar se transformó en una de las revelaciones de la temporada y presenta una particularidad llamativa: consiguió mejores resultados fuera de casa que como local. Un dato que obliga a extremar recaudos, aunque Colón también tiene argumentos para confiar.

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El Rojinegro mantiene su invicto en el Brigadier López, una fortaleza que buscará sostener para cortar la racha de empates y reencontrarse con una victoria que podría tener un valor doble dependiendo de cómo se den los resultados previos. El cierre del domingo quedará para San Martín de Tucumán y Quilmes, aunque ambos pertenecen a la Zona B y no tendrán incidencia directa en la tabla que persigue el Sabalero. Por eso, todas las miradas estarán puestas en Santa Fe, donde Colón afrontará otro examen exigente y con la obligación de responder.