El dilema Bonansea en Colón: corre para todos, pero hace nueve partidos que no marca

Alan Bonansea lleva nueve sin convertir y su sequía coincide con un momento en el que Colón compit y suma, pero perdió contundencia

Hay estadísticas que explican mucho más de lo que parece y en Colón hay una que empieza a pesar cada vez más: Alan Bonansea no convierte desde hace nueve partidos. Si bien el equipo disfruta del presente de Ignacio Lago, su referente de área está dedicado más a otra cosa y se siente.

• LEER MÁS: Colón volverá a jugar con los resultados puestos y sin margen para seguir dejando puntos

El dato podría quedar reducido a una simple racha negativa, pero coincide con otro fenómeno que atraviesa el equipo. Desde aquel triunfo ante Patronato, el último que consiguió fuera de Santa Fe, el Sabalero fue perdiendo contundencia. Siguió compitiendo, siguió sumando, siguió prendido en la pelea, pero dejó de lastimar con la misma frecuencia.

• LEER MÁS: Los jugadores de Colón y Medrán deberán entender que no alcanza con solo competir

Colón se quedó sin goles de su 9

Los números son elocuentes. Ya se disputaron 16 fechas de la Primera Nacional —con una aún pendiente— y Colón continúa en la conversación de arriba. Sin embargo, la sensación es que avanza con el freno de mano puesto. Hace seis partidos que no pierde, aunque apenas ganó uno. Una secuencia que, lejos de fortalecerlo, comenzó a mostrar sus límites.

Colón All Boys Alan Bonansea Alan Bonansea hace nueve partidos que no moja en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

En ese contexto aparece inevitablemente el nombre de Bonansea. Porque el delantero hace casi todo lo que se le pide. Corre, presiona, choca con los centrales, aguanta de espaldas y se sacrifica para abrir espacios. Es uno de esos futbolistas que suelen recibir aplausos incluso cuando no convierten. El tema es que los delanteros viven del gol.

• LEER MÁS: Vignatti y el recuerdo imborrable del título de Colón: "Campeón hay uno solo"

No se trata de señalarlo como responsable de los empates ni mucho menos. De hecho, muchas veces parece que Bonansea está más ocupado en ayudar al funcionamiento colectivo que en recibir pelotas dentro del área. Es un atacante que trabaja para el equipo, cuando en realidad los equipos suelen trabajar para sus atacantes.

• LEER MÁS: Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Ahí aparece una de las discusiones más interesantes que atraviesan el presente rojinegro. ¿La falta de gol es exclusivamente del delantero o también de un sistema que le genera pocas oportunidades claras?

• LEER MÁS: Colón se cae en las más bravas: el flojo balance ante los candidatos

Mientras tanto, el tiempo corre. La Primera Nacional no suele perdonar demasiado. Es una categoría áspera, cerrada y donde los partidos se resuelven por detalles. En ese escenario, contar con un goleador encendido puede marcar la diferencia entre pelear por el ascenso o quedarse a mitad de camino. Por eso, más allá de las buenas intenciones, del esfuerzo y de la entrega, Colón necesita recuperar algo que hoy parece extraviado. Necesita volver a encontrarse con el gol y para lograrlo, gran parte de las miradas apuntan a Bonansea.