Colón profundizó su crisis y se hunde en los promedios

Colón no para de sumar frustraciones y fracasos deportivos. Ya lleva una racha que resulta insoportable: 11 partidos sin ganar, dos derrotas en esta Superliga, más de un año sin ganar como visitante y ningún gol a favor. Encima dependiendo de algunos resultados, podría entrar en zona de descenso.

Peor imposible este arranque de la Superliga, aún cuando en este cotejo no jugó tan mal como ante Patronato. Y lo terminó perdiendo por errores propios y no por méritos de su rival. Pero este equipo ante la primera adversidad temina sucumbiendo y así sucedió con el gol de Rodrigo Gómez.

El comienzo de Colón fue auspicioso, ya que a los 20 segundos de juego estuvo cerca de convertir con un remate de Rodrigo Aliendro que despejó el arquero Antony Silva. Pero el rebote le quedó a Nicolás Leguizamón quien asistió a Luis Rodríguez para que el Pulga empujara la pelota a la red. Sin embargo, a instancias del asistente número 1 Ariel Scime la acción se anuló, por supuesta posición adelantada de Leguizamón.

Embed ARRANCÓ CON TODO#SuperligaxFOX | En la primera jugada del partido, Silva salvó al Globo y después convertía el Pulga pero el jugador que mandó el centro se encontraba en posición adelantada. pic.twitter.com/mTT66U7gXC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de agosto de 2019

Más allá de esa acción, Colón se plantó bien en campo rival dominando en esos primeros minutos el trámite de juego. Aunque promediando la primera etapa el cotejo se emparejó. El Globo se adelantó unos metros, aunque sin claridad. Y en consecuencia a los dos equipos le costaba generar juego y acciones de gol.

Y la primera aproximación del elenco local fue un remate alto del lateral Gonzalo Bettini luego de un buen pase de Faravelli. No marcó bien en el sector izquierdo Escobar y por allí llegó el Globo a los 27'.

El partido continuó siendo mediocre, ambos equipos se prestaban la pelota y abundaban las imprecisiones. En Colón no aparecía el Pulga, ni tampoco Aliendro como para darle juego y de este modo se circunscribía a alguna acción individual o una corrida por derecha de Bernardi.

Por ello, el 0-0 de los primeros 45 minutos fue una muestra cabal de lo que ofrecieron el Sabalero y el Globo. Niguno hizo los méritos suficientes como para merecer otro resultado. Lo más destacable en el Rojinegro, es que al menos no sufrió en defensa y controló al rival. Aunque le faltó y mucho de mitad de cancha hacia adelante.

En el inicio del segundo tiempo insinuaba más Huracán, pero a los 6' llegó la chance más clara de gol para el Rojinegro. A la salida de un córner, Vigo metió una asistencia bárbara a Bernardi, pero el cordobés tuvo un control largo y cuando remató tapó Silva.

Embed ANTONY SILVA SALVÓ AL GLOBO#SuperligaxFOX | Buena reacción del arquero de Huracán para quedarse con la pelota. pic.twitter.com/dG4SJuG4w9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de agosto de 2019

Mientras que a los 9' el Pulga remató un tiro libre que pasó cerca del caño izquierdo del arco del Globo, en otra aproximación del Sabalero que en pocos minutos había generado más que en todo el primer tiempo.

Embed VOLVIÓ A AVISAR COLÓN#SuperligaxFOX | El Pulga Rodríguez pateó un tiro libre que se fue cerca del arco de Silva. pic.twitter.com/sBw0HwyyKk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de agosto de 2019

Sin embargo, cuando mejor estaba Colón, de manera insólita Gonzalo Escobar derribó dentro del área al Droopy Gómez, cuando el volante de Huracán estaba rodeado por otros futbolistas de Colón. Hernán Mastrángelo no dudó y decretó la pena máxima.

Embed PENAL PARA HURACÁN#SuperligaxFOX | Rodrigo Gómez cayó dentro del área y Mastrángelo no dudó. pic.twitter.com/kuIf8hC2LX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de agosto de 2019

El ex-Unión pidió el balón y con un remate fuerte al palo derecho de Burián quien adivinó el lugar pero no pudo neutralizar el balón y Huracán se puso 1-0 de manera inmerecida.

Lo pudo empatar Colón con un cabezazo de Emanuel Olivera a los 21' que controló Silva, pero en poco tiempo el Globo tuvo dos chances para aumentar el resultado. Primero Chávez con un mano a mano que tapó Burián y luego un remate de Garro que encontró las manos del Cachorro.

Embed EXTRAORDINARIO BURIÁN#SuperligaxFOX | Gran atajada del arquero de Colón ante la definición de Chávez. pic.twitter.com/ZRI3OAGgxR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de agosto de 2019

El partido se hizo frénetico, Colón iba y dejaba espacios y Huracán aprovechaba para pegar de contra. Muy diferente a lo que había sido la primera etapa. Ese gol del Droopy modificó el contexto del juego que hasta ese momento era muy parejo.

Aunque en los minutos finales el elenco local se replegó y mucho cuando fue expulsado Bogado y Colón quemó las naves. Fue sin claridad y con Bernardi como sujeto principal por el sector derecho.

Y por esa banda llegó un centro de Vigo a los 42' que el arquero Silva intentó despejar y el balón terminó rebotando en el travesaño. Sin jugar bien Colón hacía méritos como para llegar al empate.

Pero ya en tiempo de descuento, otro ex-Unión como Fernando Coniglio le ganó a los dos marcadores centrales y con una definición cruzada vulneró la resistencia de Burián para decretar el 2-0. Un resultado exagerado, en relación a lo que fueron los 90'. Y luego de eso Bernardi que había sido el mejor se hizo expulsar por tirarle el balón en la cara a Gómez.

Embed ¡ROJA PARA BERNARDI!#SuperligaxFOX | El jugador de Colón le tiró la pelota a Gómez y se fue expulsado. pic.twitter.com/wuxLzDLBFw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de agosto de 2019

Colón no supo aprovechar las chances que tuvo y Huracán sí lo hizo, de allí el resultado final que profundiza la crisis de Colón que no logra encontrar respuestas a este pésimo presente que lo hunde en la zona de los promedios.

Embed LA VICTORIA DEL GLOBO#SuperligaxFOX | Mira lo mejor del triunfo de Huracán sobre Colón. pic.twitter.com/MG1E0QPAPu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de agosto de 2019

Síntesis

Huracán: 1-Antony Silva; 2-Gonzalo Bettini, 6-Saúl Salcedo, 17-Mariano Bareiro y 13-Walter Pérez; 16-Lorenzo Faravelli, 5-Adrián Calello y 15-Rodrigo Gómez; 20-Norberto Briasco, 9-Andrés Chávez y 7-Juan Fernando Garro. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Colón: 1-Leonardo Burián; 13-Alex Vigo, 2-Lucas Acevedo, 6-Emmanuel Olivera y 31-Gonzalo Escobar; 23-Christian Bernardi, 5-Matías Fritzler, 29-Rodrigo Aliendro y 8-Fernando Zuqui; 9-Nicolás Leguizamón y 10-Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Goles: ST 16' Rodrigo Gómez (H) y 46' Fernando Coniglio (H).

Cambios: PT 29' Javier Mendoza x Briasco (H), 17' Mauro Bogado x Faravelli (H), 22' Wilson Morelo x Zuqui (C), 31' Tomás Chancalay x Leguizamón (C), 32' Marcelo Estigarribia x Aliendro (C), 36' Fernando Coniglio x Chávez (H).

Expulsados: Bogado (H) y Bernardi (C).

Amonestados: Chávez, Bogado, Vigo, Olivera

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Tomás A. Ducó.