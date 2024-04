Colón quedó inhibido por FIFA ante reclamos de jugadores extranjeros

Colón no pagó lo estipulado al paraguayo Alberto Espínola y FIFA inhibió al club santafesino.

Espínola: "Desde que llegué a Colón no percibí un solo sueldo"

En octubre de 2023, jugando para la Selección de su país, Alberto Espínola sufrió una dura lesión. Fue operado, con una larga recuperación y un descenso que se produjo meses después, la situación del defensor nunca estuvo claro. De hecho en varias declaraciones públicas confirmó que jamás recibió un centavo por su recuperación.

Sus asesores letrados elevaron el pedido para poder cobrar lo firmado en su momento, con lo cual los días pasaron y no hubo novedades. Por ende, FIFA tiene en sus manos el expediente y trabó una inhibición sobre la entidad santafesina, que si no logra llegar a un acuerdo, no podrá incorporar jugadores a mitad de año cuando la categoría abra el libro de pases.

Asimismo, en otro tema que desde la dirigencia confían en poder solucionarlo la semana entrante, el uruguayo José Neris, de quien se especuló incluso hace pocos días que podría regresar desde Peñarol, es otro de los futbolistas que reclama haberes atrasados, con lo cual será un tema a resolver por los directivos.