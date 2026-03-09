Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán infla el pecho en Colón: "Hoy tenemos un equipo trabajado, compacto y competitivo"

Ezequiel Medrán se refirió al progreso futbolístico de Colón en la Primera Nacional, aunque dijo: "El armado del plantel lleva tiempo".

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 08:52hs
Medrán infla el pecho en Colón: Hoy tenemos un equipo trabajado, compacto y competitivo

Mientras Colón transita el inicio del campeonato en la Primera Nacional, el entrenador Ezequiel Medrán trabaja en la construcción de un equipo competitivo, con una identidad clara y con aspiraciones de protagonismo. Para el DT, el primer paso es fortalecer el funcionamiento colectivo y encontrar el equilibrio entre solidez y juego asociado.

LEER MÁS: Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

“Esta semana hemos trabajado mucho en la parte táctica, sobre todo en la tenencia de la pelota. Tenemos una base de ejercicios que ya está incorporada y vamos agregando movimientos para seguir mejorando”, explicó en diálogo con En el Área por Canal 9 Litoral.

Un torneo largo y muy parejo para Colón

Medrán considera que el campeonato será extremadamente competitivo y con varios candidatos al ascenso. De hecho, al analizar el panorama de la categoría, remarcó la paridad que existe entre los equipos. “Hay alrededor de diez equipos que estamos muy parejos y con la misma intención de pelear el ascenso”, señaló.

Entre los clubes que observa como rivales fuertes mencionó a Deportivo Madryn, San Martín de San Juan, Chacarita Juniors, Nueva Chicago y Quilmes, entre otros.

“Hay equipos que se han preparado muy bien, con buenos planteles y presupuestos importantes. Va a ser un torneo muy duro”, anticipó.

La importancia de los procesos

En un fútbol donde los resultados suelen marcar la continuidad de los entrenadores, Medrán defendió la importancia de sostener los proyectos en el tiempo.

Colón saludo
Col&oacute;n se encuentra totalmente renovado y Ezequiel Medr&aacute;n tiene el desaf&iacute;o de terminar de encontrar la mejor forma futbol&iacute;stica.

Colón se encuentra totalmente renovado y Ezequiel Medrán tiene el desafío de terminar de encontrar la mejor forma futbolística.

“Tuve la suerte de tener procesos largos en mi carrera y creo que eso ayuda a encontrar una identidad y una solidez cuando hay convicciones claras”, explicó.

El DT recordó sus ciclos prolongados en diferentes clubes y sostuvo que el trabajo sostenido suele dar resultados. “Cuando uno mantiene el trabajo en el tiempo, generalmente se termina sacando rédito”, afirmó.

Un equipo en construcción

En cuanto al funcionamiento del equipo, Medrán considera que el proceso de ensamblaje todavía está en desarrollo, algo lógico teniendo en cuenta la cantidad de incorporaciones que llegaron al plantel.

“El armado de un plantel lleva tiempo. Muchas veces necesitás cuatro, cinco o incluso ocho partidos para encontrar el funcionamiento que buscás”, analizó.

En ese contexto, el entrenador destacó dos aspectos que ya aparecen como fortalezas: la competitividad y la solidez del equipo.

“Hoy tenemos un equipo trabajado, compacto y competitivo. Después la fluidez en el juego va a ir apareciendo con el tiempo y el conocimiento entre los jugadores”, explicó.

La identidad que busca Colón

Más allá de los sistemas o esquemas tácticos, Medrán tiene claro cuál es la esencia que quiere transmitir en el campo de juego. “Queremos que el equipo juegue cada pelota como si fuera la última. Sentirlo y demostrarlo dentro de la cancha”, expresó.

LEER MÁS: Conmoción en Colón por la muerte de la joven futbolista Tiara Lemos

El entrenador también cree que el plantel está empezando a comprender lo que significa representar al club.

“El ADN de Colón ya está marcado. Nosotros buscamos construir una identidad futbolística respetando esa esencia”, afirmó.

Colón Medrán Primera Nacional
Noticias relacionadas
tras su paso fallido por colon, facundo sanchez jugara en libertad de san jeronimo norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

colon alista el estreno de su nueva camiseta para la primera nacional

Colón alista el estreno de su nueva camiseta para la Primera Nacional

lo que le queda a colon en el mano a mano con huracan las heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

revuelo en redes por el rumor de un posible cambio en el nombre del estadio de colon

Revuelo en redes por el rumor de un posible cambio en el nombre del estadio de Colón

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe