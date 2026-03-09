Medrán infla el pecho en Colón: "Hoy tenemos un equipo trabajado, compacto y competitivo"

Ezequiel Medrán se refirió al progreso futbolístico de Colón en la Primera Nacional, aunque dijo: "El armado del plantel lleva tiempo".

Mientras Colón transita el inicio del campeonato en la Primera Nacional, el entrenador Ezequiel Medrán trabaja en la construcción de un equipo competitivo, con una identidad clara y con aspiraciones de protagonismo. Para el DT, el primer paso es fortalecer el funcionamiento colectivo y encontrar el equilibrio entre solidez y juego asociado.

“Esta semana hemos trabajado mucho en la parte táctica, sobre todo en la tenencia de la pelota. Tenemos una base de ejercicios que ya está incorporada y vamos agregando movimientos para seguir mejorando”, explicó en diálogo con En el Área por Canal 9 Litoral.

Un torneo largo y muy parejo para Colón

Medrán considera que el campeonato será extremadamente competitivo y con varios candidatos al ascenso. De hecho, al analizar el panorama de la categoría, remarcó la paridad que existe entre los equipos. “Hay alrededor de diez equipos que estamos muy parejos y con la misma intención de pelear el ascenso”, señaló.

Entre los clubes que observa como rivales fuertes mencionó a Deportivo Madryn, San Martín de San Juan, Chacarita Juniors, Nueva Chicago y Quilmes, entre otros.

“Hay equipos que se han preparado muy bien, con buenos planteles y presupuestos importantes. Va a ser un torneo muy duro”, anticipó.

La importancia de los procesos

En un fútbol donde los resultados suelen marcar la continuidad de los entrenadores, Medrán defendió la importancia de sostener los proyectos en el tiempo.

Colón saludo Colón se encuentra totalmente renovado y Ezequiel Medrán tiene el desafío de terminar de encontrar la mejor forma futbolística. UNO Santa Fe | José Busiemi

“Tuve la suerte de tener procesos largos en mi carrera y creo que eso ayuda a encontrar una identidad y una solidez cuando hay convicciones claras”, explicó.

El DT recordó sus ciclos prolongados en diferentes clubes y sostuvo que el trabajo sostenido suele dar resultados. “Cuando uno mantiene el trabajo en el tiempo, generalmente se termina sacando rédito”, afirmó.

Un equipo en construcción

En cuanto al funcionamiento del equipo, Medrán considera que el proceso de ensamblaje todavía está en desarrollo, algo lógico teniendo en cuenta la cantidad de incorporaciones que llegaron al plantel.

“El armado de un plantel lleva tiempo. Muchas veces necesitás cuatro, cinco o incluso ocho partidos para encontrar el funcionamiento que buscás”, analizó.

En ese contexto, el entrenador destacó dos aspectos que ya aparecen como fortalezas: la competitividad y la solidez del equipo.

“Hoy tenemos un equipo trabajado, compacto y competitivo. Después la fluidez en el juego va a ir apareciendo con el tiempo y el conocimiento entre los jugadores”, explicó.

La identidad que busca Colón

Más allá de los sistemas o esquemas tácticos, Medrán tiene claro cuál es la esencia que quiere transmitir en el campo de juego. “Queremos que el equipo juegue cada pelota como si fuera la última. Sentirlo y demostrarlo dentro de la cancha”, expresó.

El entrenador también cree que el plantel está empezando a comprender lo que significa representar al club.

“El ADN de Colón ya está marcado. Nosotros buscamos construir una identidad futbolística respetando esa esencia”, afirmó.