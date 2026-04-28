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Colón ya conoce al árbitro para visitar a Los Andes: antecedentes y toda la fecha de la Primera Nacional

Colón se juega un partido clave en Lomas de Zamora ante Los Andees y tendrá a Daniel Zamora como juez. Repaso de sus antecedentes.

Ovación

Por Ovación

28 de abril 2026 · 19:01hs
Colón ya conoce al árbitro para visitar a Los Andes: antecedentes y toda la fecha de la Primera Nacional

Colón ya tiene confirmado quién impartirá justicia en su compromiso ante Los Andes, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional. El encargado será Daniel Edgardo Zamora, acompañado por Andrés Barbieri y Lucas Vázquez como asistentes, mientras que Leandro Fedele será el cuarto árbitro.

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El historial del juez con el Sabalero muestra un recorrido breve pero con resultados variados. Lo dirigió en tres oportunidades: dos en 2025 y una en 2026.

El primer antecedente fue el 12 de febrero, por Copa Argentina, en el empate 0-0 ante San Martín de Tucumán en Rafaela, que luego derivó en eliminación por penales (3-1). Más tarde, el 24 de junio, Colón cayó 1-0 como visitante frente a Nueva Chicago.

Sin embargo, el último registro es positivo: el pasado 29 de marzo, el equipo santafesino se impuso 2-0 ante Patronato en Paraná, con goles de Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Un dato que no pasa desapercibido: más allá de esa victoria reciente, Zamora no fue un árbitro que le resulte del todo favorable a Colón.

Un partido clave en Lomas de Zamora

El duelo ante Los Andes, en el estadio Eduardo Gallardón, aparece como un compromiso determinante en la lucha por los primeros puestos de la Zona A. Con el Sabalero peleando en la parte alta, cada punto empieza a tener un peso específico en la tabla.

En ese contexto, la designación arbitral suma un condimento más a un encuentro que ya de por sí promete ser exigente.

Toda la programación de la fecha 12

Zona A

Jueves 30 de abril

All Boys vs San Miguel (20.30) — Árbitro: Gonzalo Pereira

Sábado 2 de mayo

Defensores de Belgrano vs Central Norte (15.30) — Árbitro: Yamil Possi

Estudiantes vs San Telmo (15.30) — Árbitro: Juan Pablo Loustau

Los Andes vs Colón (15.30) — Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Domingo 3 de mayo

Mitre (S.E.) vs Acassuso (15.00) — Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Almirante Brown vs Chaco For Ever (15.30) — Árbitro: Juan Cruz Robledo

Ciudad Bolívar vs Ferro (16.00) — Árbitro: Álvaro Carranza

Godoy Cruz vs Deportivo Morón (16.30) — Árbitro: Maximiliano Manduca

Racing (Cba.) vs Deportivo Madryn (17.00) — Árbitro: Lucas Cavallero

Zona B

Sábado 2 de mayo

San Martín (T) vs Atlético de Rafaela (20.00) — Árbitro: Bryan Ferreyra

Domingo 3 de mayo

Atlanta vs Tristán Suárez (13.00) — Árbitro: Franco Acita

Colegiales vs San Martín (SJ) (15.00) — Árbitro: Joaquín Gil

Almagro vs Temperley (15.00) — Árbitro: Julián Jerez

Gimnasia (J) vs Deportivo Maipú (15.30) — Árbitro: Federico Benítez

Patronato vs Nueva Chicago (16.00) — Árbitro: Fabrizio Llobet

Midland vs Güemes (16.30) — Árbitro: Javier Delbarba

Lunes 4 de mayo

Quilmes vs Chacarita (20.00) — Árbitro: Pablo Giménez

Gimnasia y Tiro vs Agropecuario (21.30) — Árbitro: Juan Nebietti

Un detalle más en un contexto exigente

Colón ya sabe quién será el juez en un partido donde no hay margen de error. Si bien los antecedentes con Zamora no son determinantes, sí forman parte del análisis previo.

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En una categoría tan pareja como la Primera Nacional, cada detalle suma. Y el arbitraje, muchas veces, termina siendo uno de ellos.

Colón árbitro Los Andes
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