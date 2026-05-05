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Colón recupera soldados y Medrán define una sola duda en el mediocampo

Con plantel completo para recibir a All Boys, Ezequiel Medrán analiza en Colón si vuelve Muñoz tras la sanción o si sostiene a Toledo, de buen presente

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 18:56hs
Colón recupera soldados y Medrán define una sola duda en el mediocampo

UNO Santa Fe | José Busiemi

En la previa de un partido clave, Colón recibe una noticia que cambia el escenario: por primera vez en varias fechas, Ezequiel Medrán tendrá a todo el plantel a disposición para el partido del domingo a las 18 ante All Boys en el Brigadier López. Sin lesionados ni suspendidos, el entrenador puede armar el equipo con mayor margen, aunque aún mantiene una incógnita puntual.

La duda que atraviesa Colón

El interrogante pasa por el mediocampo. Matías Muñoz ya cumplió su sanción tras la expulsión que lo marginó durante dos fechas y está en condiciones de regresar al once titular. Antes de esa ausencia, era una pieza fija en la estructura del equipo.

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Sin embargo, durante ese período, Agustín Toledo aprovechó su oportunidad y mostró rendimientos sólidos, aportando equilibrio y dinámica en la mitad a de la cancha.

Rendimiento vs. continuidad

El dilema para Medrán no es menor. Por un lado, recuperar a un jugador que venía siendo titular y que forma parte de la idea base del equipo. Por el otro, sostener a un futbolista que respondió bien y que le dio soluciones en un momento donde las variantes escaseaban.

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Esa competencia interna aparece como uno de los aspectos positivos en este tramo de la temporada, donde Colón necesita regularidad para no ceder terreno en la pelea de la Zona A.

Un contexto que obliga a elegir bien

El Sabalero llega con la necesidad de volver a ganar y reencontrarse con su mejor versión. En ese marco, cada decisión cobra mayor relevancia, sobre todo en una zona del campo donde se construye el juego y se equilibra el equipo.

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Con todos disponibles, Medrán recupera opciones. Pero también asume el desafío de elegir. Y en ese análisis, la pulseada entre Muñoz y Toledo aparece como la gran clave de la semana.

Vale recordar que también cumplió con la fecha de suspensión Matías Godoy, tras su expulsión ante Godoy Cruz de Mendoza. En tanto que está recuperado de un nuevo desgarro Leandro Allende, quien tendría la oportunidad de ser titular por Facundo Castet.

Colón Medrán Toledo
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