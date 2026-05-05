La Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) realizó seis procedimientos en barrio Jesuita y zonas aledañas, en el marco de causas por abuso de armas y privación ilegítima de la libertad. Secuestraron vehículos robados, celulares y droga.

Golpe a la banda de "Los Puchingas": tres detenidos tras allanamientos por violencia armada en Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó a cabo una serie de allanamientos en la ciudad capital en el marco de distintas causas por delitos graves, entre ellos abuso de armas y privación ilegítima de la libertad, con foco en una organización conocida como “Los Puchingas” .

Los operativos fueron realizados por personal del Departamento Operativo Región 1 –Sección Delitos Especiales–, bajo la dirección de la fiscal Laura Urquiza, con intervención de la Fiscalía N.º 1.

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Allanamientos

Las medidas judiciales se concretaron en seis domicilios ubicados en barrio Jesuitas y zonas cercanas, donde se obtuvieron resultados positivos en relación con la investigación en curso.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas tres personas -identificadas como T.U.M. (19), C.M.G. (30) y N.C.A. (19)-, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, los agentes secuestraron un automóvil y una motocicleta con pedido de captura vigente, cuatro teléfonos celulares y aproximadamente ocho gramos de marihuana.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido a comienzos de año, cuando se denunciaron amenazas que derivaron en una persecución con disparos de arma de fuego. A partir de las tareas investigativas, los investigadores establecieron la presunta vinculación de estos episodios con la banda “Los Puchingas”, señalada por su participación en distintos hechos de violencia armada en la zona.