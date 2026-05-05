José Alonso: "Cada aniversario de Colón hace vibrar la ciudad"

En medio de los festejos por el aniversario 121, el presidente de Colón se mostró agradecido por el respaldo de los hinchas

El presidente de Colón José Alonso destacó la movilización de los hinchas.

El pueblo sabalero vivió una noche inolvidable que arrancó temprano y se extendió hasta después de la medianoche, cuando l os hinchas festejaron el aniversario 121 del nacimiento del club Colón.

Y en medio de los festejos el que habló fue el presidente rojinegro José Alonso quien en diálogo con Sol Play 91.5, se mostró muy agradecido por el enorme respaldo popular.

"Estamos viviendo una jornada bonita y extraordinaria. Cada aniversario de Colón hace vibrar a la ciudad, me lo imaginaba así al festejo porque ya lo he vivido en otras oportunidades", comenzó diciendo.

LEER MÁS: Colón celebró sus 121 años con una multitud que alimenta el sueño del ascenso

Para luego agregar: "No he tenido ninguna duda de que esto iba a ocurrir. Cambian las generaciones y la gente sigue con este amor infinito y esto es comentado en todo el fútbol argentino".

Y finalizó: "Colón es rebeldía, pasión, amor, compromiso, entrega y vida. Colón es un globo sublime de pensamientos positivos. Los hinchas se han aguantado todas y esperemos que continuemos juntos para llegar a donde queremos"