Parte del plantel de Colón participó de los festejos por el aniversario 121 del club rojinegro. Una multitud de hizo presente en las inmediaciones del estadio para festejar y disfrutar del show que brindó Cacho Deicas.
El capitán de Colón estuvo presente en los festejos y le habló a los hinchas
Federico Lértora, capitán de Colón estuvo junto a otros compañeros en los fetejos por el aniversario y aprovechó para dejar un mensaje esperanzador
Por Ovación
Luego de las 12 de la noche, algunos futbolistas subieron al escenario para cantar junto a Deicas y uno de los más expresivos fue el capitán sabalero Federico Lértora.
Los jugadores que participaron de los festejos fueron: Federico Lértora, Ignacio Lago, Pier Barrios, Matías Budiño, Tomás Paredes, Ignacio Antonio y Facundo Castet.
El mensaje de Federico Lértora a los hinchas de Colón
El máximo referente que tiene el plantel tomó el micrófono y les envió un mensaje a los hinchas "Agradecerles a todos. Es increíble esto. Este es el año, todos juntos vamos a sacar esto adelante, no tengo dudas", tiró.
Y cerró: "Es el deseo de todos los que estamos acá y de todos los que faltan, porque somos muchos más, así que nada, agradecerles. Están locos. Es emocionante vivir esto. Los quiero mucho".