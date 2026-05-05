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El capitán de Colón estuvo presente en los festejos y le habló a los hinchas

Federico Lértora, capitán de Colón estuvo junto a otros compañeros en los fetejos por el aniversario y aprovechó para dejar un mensaje esperanzador

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 08:46hs
Federico Lértora se subió al escenario y les habló a los hinchas de Colón.

Federico Lértora se subió al escenario y les habló a los hinchas de Colón.

Parte del plantel de Colón participó de los festejos por el aniversario 121 del club rojinegro. Una multitud de hizo presente en las inmediaciones del estadio para festejar y disfrutar del show que brindó Cacho Deicas.

Luego de las 12 de la noche, algunos futbolistas subieron al escenario para cantar junto a Deicas y uno de los más expresivos fue el capitán sabalero Federico Lértora.

Los jugadores que participaron de los festejos fueron: Federico Lértora, Ignacio Lago, Pier Barrios, Matías Budiño, Tomás Paredes, Ignacio Antonio y Facundo Castet.

El mensaje de Federico Lértora a los hinchas de Colón

El máximo referente que tiene el plantel tomó el micrófono y les envió un mensaje a los hinchas "Agradecerles a todos. Es increíble esto. Este es el año, todos juntos vamos a sacar esto adelante, no tengo dudas", tiró.

Y cerró: "Es el deseo de todos los que estamos acá y de todos los que faltan, porque somos muchos más, así que nada, agradecerles. Están locos. Es emocionante vivir esto. Los quiero mucho".

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