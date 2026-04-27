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Colón sacó pecho en la adversidad: un empate con carácter ante Godoy Cruz

Colón jugó más de un tiempo con diez hombres y respondió con temple y personalidad. Tras el golpe sufrido ante Morón, mostró señales de reacción en un partido bravo.

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 09:51hs
Colón sacó pecho en la adversidad: un empate con carácter ante Godoy Cruz

Prensa Colón

El empate sin goles entre Colón y Godoy Cruz dejó una lectura que va más allá del resultado. Después de la dura caída ante Deportivo Morón, que le arrebató la punta, el equipo tenía la obligación de mostrar otra cara.

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Y lo hizo en un escenario complejo: con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, tras la expulsión de Matías Godoy sobre el cierre de la primera mitad.

Colón, con temple para sostenerse

Lejos de desmoronarse como en otros momentos recientes, Colón reaccionó desde lo anímico. Con orden, compromiso y liderazgo, el equipo supo acomodarse al nuevo contexto y neutralizar a un rival que llegaba como uno de los candidatos.

El Tomba tuvo la pelota y el control territorial, pero nunca logró traducir esa superioridad numérica en situaciones claras, en gran parte por la solidez defensiva del conjunto rojinegro.

Incluso, la más clara fue del Sabalero

A pesar de jugar con diez, Colón no renunció a atacar. De hecho, la ocasión más nítida del partido estuvo en sus pies: Alan Bonansea bajó una pelota clave para Agustín Toledo, que quedó de cara al gol.

Colón Godoy Cruz Alan Bonansea

Sin embargo, el arquero Roberto Ramírez respondió con una intervención notable, casi de handball, para desviar el remate al córner.

Un cambio de actitud necesario en Colón

El partido dejó un mensaje claro. Este Colón no se quebró ante la adversidad, algo que sí había ocurrido en otras temporadas recientes, donde situaciones similares terminaban en derrotas casi inevitables.

Esta vez, los referentes asumieron el protagonismo y el equipo respondió con una entrega que venía siendo reclamada.

Más que un punto

En un torneo donde el empate muchas veces sabe a poco, este punto tiene otro valor. Por cómo se dio el partido, Colón no dejó escapar dos unidades: sumó una que construyó desde el esfuerzo y la convicción.

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Tras el golpe en Morón, el Sabalero mostró que está vivo, que tiene herramientas y que puede competir incluso en escenarios desfavorables. Un empate que, más allá de la tabla, fortalece desde lo anímico y marca un punto de inflexión.

Colón Godoy Cruz Morón
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