Colón prende velas: Lértora salió con molestias y será evaluado en la semana

Federico Lértora, volante de Colón, encendió las alarmas en el empate ante Godoy Cruz. Sintió una molestia muscular y será sometido a estudios para conocer el grado de la lesión.

En un partido donde fue uno de los puntos altos, Federico Lértora no pudo completar los 90 minutos. A los 30 del segundo tiempo, el mediocampista pidió el cambio y dejó el campo con claros signos de dolor, encendiendo la preocupación en el cuerpo técnico de Colón.

En su lugar ingresó el paraguayo Sebastián Olmedo, en una modificación obligada que alteró el esquema en el tramo final del encuentro.

“Se me cargó el aductor”

Tras el partido, el propio Lértora explicó la situación y llevó algo de claridad sobre su estado físico: “Se me cargó el aductor. Intenté seguir, pero fue empeorando y preferí salir porque no estaba al cien por ciento para lo que pedía el partido”.

El volante confirmó además que en el inicio de la semana será sometido a estudios médicos, que determinarán la gravedad de la lesión y los tiempos de recuperación.

Más problemas para el armado de Colón

La posible baja de Lértora se suma a un panorama complicado para el entrenador. Matías Muñoz deberá cumplir una fecha más de suspensión tras su expulsión ante Deportivo Morón, mientras que también vio la roja Matías Godoy, otra ausencia confirmada para lo que viene.

De esta manera, Colón podría afrontar el próximo compromiso con varias bajas sensibles en el mediocampo.

¿Vuelven algunos soldados?

En medio de las malas noticias, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de algunos lesionados. Mauro Peinipil, Leandro Allende y Julián Marcioni podrían reaparecer y convertirse en alternativas para reforzar el plantel en el corto plazo.

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El Sabalero ya pone la mira en su próximo compromiso: visitará a Los Andes el sábado 2 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Eduardo Gallardón.

En ese contexto, la evolución de Lértora será clave para definir el armado del equipo en un partido donde Colón necesitará respuestas en medio de un escenario cargado de bajas.